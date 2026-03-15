Нетанјаху се огласио поводом гласина о његовој смрти: Ево шта је поручио у снимку

Танјуг

15.03.2026

17:10

Бењамин Нетанјаху премијер Израела
Фото: Jean De La Street/X/Screenshot

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху демантовао је гласине о својој смрти након иранског напада, објавивши видео из кафића у којем наручује кафу и показује да је жив.

Нетанјаху је исмијао теорије завјере на друштвеним мрежама и позвао грађане да, уз опрез, наставе свакодневне активности.

На снимку, који је направљен у једном кафићу, Нетанјаху наручује кафу и каже: "Умро сам... за кафом“, користећи уобичајену хебрејску фразу којом се наглашава да неко нешто много воли, појашњава Тајмс оф Израел.

"Волим свој народ до смрти", додао је израелски премијер, истичући да је поносан на начин на који се грађани понашају у актуелној ситуацији.

Нетанјаху је на снимку подигао обје руке и показао да има свих десет прстију, након што су се појавиле гласине да је његова конференција за новинаре у четвртак заправо била снимак генерисан вјештачком интелигенцијом.

На појединим налозима на друштвеним мрежама тврдило се да се на снимку види како Нетанјаху на једној руци има шест прстију.

Израелски премијер је у обраћању позвао грађане да изађу из својих домова и удахну свјеж ваздух, али да остану у близини склоништа.

Он је, такође, обећао да ће влада, колико год је то могуће, ублажити ограничења која се односе на свакодневне активности грађана.

