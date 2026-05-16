Израел извео нову серију ваздушних напада на југ Либан

Израел је данас извео нову серију ваздушних напада на југ Либана упркос продужењу примирја за још мјесец и по дана, саопштила је изаелска војска.
Војска је навела да су мете били инфраструктурни објекти либанске милитантне групе Хезболах у више области југа Либана, а нападима је претходио позив становницима девет села да се евакуишу, преноси Франс 24.
Либанска државна агенција АНИ навела је да је погођено око 20 села, укључујући једно које се налази више од 50 километара сјеверно од границе, што представља ширење зоне удара у односу на претходне нападе.
Према извјештају АНИ, бомбардовање је изазвало нови талас бјекства становништва према граду Сидон и главном граду Бејруту.
Сједињене Америчке Државе објавиле су у петак, након преговора између Израела и Либана у Вашингтону, да је примирје које је ступило на снагу 17. априла продужено за још мјесец и по дана.
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутерес поздравио је продужење примирја и позвао све стране да у потпуности поштују прекид непријатељстава.
Хезболах је наставио да преузима одговорност за нападе на израелску војску на југу Либана, гдје су распоређени израелски војници, као и повремене нападе на сјевер Израела.
Он тврди да су напади одговор на израелска кршења примирја у селима на југу Либана.
Хезболах је данас критиковао продужење примирја, оцијенивши да је приједлог о успостављању безбједносног механизма под покровитељством САД дио "низа бесплатних уступака" које либанске власти чине "у корист непријатеља".
Либан је 2. марта увучен у регионални рат са Ираном након што је Хезболах покренуо напад на Израел, наводећи да тиме жели да освети смрт иранског врховног вође Алија Хамнеија.
Од тада је, према званичним подацима, погинуло готово 3.000 људи, док је више од милион расељено.
На израелској страни погинуло је 20 људи, међу њима 19 војника и један цивилни сарадник војске.
Либански премијер Наваф Салам критиковао је Хезболах поручивши да је доста неодговорних авантура које служе страним интересима и нагласио да ниједна оружана група не смије да дјелује ван контроле државе.
