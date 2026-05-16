Ликвидиран архитекта масакра 7. октобра: Хамас потврдио

Фото: Printscreen/X

Палестинска милитантна група Хамас потврдила је данас да је Израел ликвидирао војног командант тог милитантног покрета Иза ал-Дина ал-Хадада.

Хамас је осудио "кукавичко израелско убиство" ал-Хадада, команданта који је предводио оружано крило Хамаса у Појасу Газе бригаде Ал Касам, преноси Ал Џазира.

Хамас је саопштио да је ал-Хадад убијен у петак увече заједно са својом женом, кћерком и другим палестинским цивилима оптужујући Израел за најновије кршење споразума о прекиду ватре у окупираној палестинској енклави и континуирану израелску агресију против недужни палестинских цивила.

Палестински покрет муџахедина и његово војно крило, Муџахединске бригаде издао је саопштење у којем се наводи да је Из ал-Дин ал-Хадад убијен у мучком израелском нападу.

"Похваљујемо његове огромне жртве и дугу борбу и сјећамо се његове богате историје отпора против ционистичког непријатеља до мученичке погибије. Израел неће бити у стању да ријеши сукоб, упркос ратној машини и уништењу које је проводи више од двије и по године", наводи се у њиховом заједничком саопштењу.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су раније данас да је у ваздушном нападу у граду Газа убијен лидер Хамаса у Појасу Газе и шеф војног крила те групе Из ал-Дин ал-Хадад.

Према наводима ИДФ-а, Хадад је био мета "прецизног удара" и означен је као један од "архитеката масакра 7. октобра", пренио је раније данас Тајмс оф Израел.

Према тврдњама израелске војске, Хадад је био један од "најдуговечнијих команданата Хамаса", раније је предводио бригаду Хамаса у Гази и имао блиске везе са руководством те организације.

