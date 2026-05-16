Спашени кит Тими угинуо, насукао се код Данске

Грбави кит по имену Тими, који је спашен у великој операцији у Њемачкој раније ове године, пронађен је мртав након што се насукао код обале данског острва Анхолт. Вијест, која је изазвала велико интересовање немачких медија, званично је потврђена данас, јавила је ТВ2 Естјиланд .
Данска агенција за заштиту животне средине потврдила је да је мртва животиња заиста чувени кит. Идентитет је утврђен помоћу посебног предајника који је био причвршћен за Тимијева леђа током акције спасавања у Њемачкој. „Данашњи услови су омогућили локалном запосленом Агенције за природу да пронађе и извуче предајник. Његов положај и изглед потврђују да је то исти кит који је претходно праћен у њемачким водама“, рекла је Џејн Хансен, шефица канцеларије агенције.
У писаном одговору за ТВ2 Оstjylland, додала је: „Сада можемо да потврдимо да је грбави кит насукан код Анхолта исти онај који се претходно насукао у Њемачкој и који је покушан да буде спасен.“
Агенција је апеловала на јавност да не прилази лешу кита. Како објашњавају, поред чињенице да животиња може да пренесе болести опасне по људе, постоји и ризик од експлозије због накупљања гасова током распадања. „Агенција и службе надлежне за морске сисаре разумијевају велико интересовање јавности за овог кита, али ипак желимо да нагласимо колико је важно држати безбједну дистанцу и не прилазити му“, рекао је Хансен.
Тренутно не постоје конкретни планови за уклањање лешине или за обдукцију, а власти процјењују да кит не представља сметњу на својој тренутној локацији.
Лешина је пронађена око 75 метара од обале, на дубини од једног до два метра, а процјењује се да је кит био мртав већ неко вријеме. У петак поподне, Агенција за заштиту животне средине извијестила је да нема јасних знакова да је у питању Тими, али да се та могућност не може искључити. Затим су узети узорци ткива за анализу ДНК и поређење са узорцима узетим у Њемачкој.
Вијест је посебно одјекнула у Њемачкој, чији је хеликоптер листа Билд јуче кружио изнад острва. Репортер који је био у летјелици јавио је да је леш био прекривен крвљу и да су га кљуцале десетине галебова.
Упркос пажњи медија, њемачки новинари и туристи нису стигли на острво. Јакоб Кјергард, становник Анхолта, отишао је у петак на обалу да се лично увјери у сцену. „Сада имам преко 40 година, тако да ми вид није као што је некада био“, нашалио се, алудирајући на то да је кита теже уочити са плаже. „Али сада јасно видим да је тамо испливало право морско чудовиште“, рекао је.
Додао је да је прича о киту већ постала „стара вијест“ међу становницима острва, иако је то била главна тема разговора у четвртак.
Тими је постао познат након једне од најнеобичнијих операција спасавања китова у новијој европској историји. Спасилачки тимови из неколико земаља користили су посебне мреже, ваздушне јастуке и баржу напуњену водом да би га преместили са плићака код њемачке обале. Кит је потом пуштен у мореуз Скагерак, сјеверно од Данске. Акција је тада привукла велику међународну пажњу.
