Несвакидашња незгода на мору: Сударио се са китом док је сурфао

31.03.2026 12:15

Сурфер се судари са китом.
Ерик Крамер из Сан Франциска сурфао је на дасци са једром код Криси Филда гдје је ударио кита.

Како је сам испричао, већ је раније уочио китове у том подручју те је смањио брзину из предострожности.

Ипак, током повратка један кит изненада је изронио тачно испред њега, ударио у његову даску и избацио га у море.

"Био је то баш 'китовски' дан... Молим вас, будите опрезни и поштујте дивље животиње. Знатно сам смањио брзину јер сам видио неколико китова у том подручју, али при посљедњем повратку само је изронио испред мене. Драго ми је да смо обоје добро", написао је Крамер на друштвеним мрежама.

