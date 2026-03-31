У фебруару смањен промет путника на аеродромима

Промет путника на аеродромима у БиХ у фебруару износио је 164.725 и мањи је за 1,69 одсто у односу на исти мјесец прошле године, подаци су Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ.
Кроз бањалучки аеродром у фебруару је прошло 25.569 путника, што је мање за 9,36 одсто у односу на исти мјесец лани, а кроз мостарски 1.661 путник, што је мање за 28,41 одсто.
Најпрометнији аеродроми су сарајевски и тузлански, на којима је у фебруару опслужено 110.164, односно 27.331 путник.
У фебруару ове у односу на исти мјесец прошле године, број путника на сарајевском аеродрому мањи је за 5,26 одсто, док је на тузланском већи за 31,77 одсто.
