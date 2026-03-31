Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Ваздух је јутрос нездрав у Живиницама, Бањалуци и Тузли, чијим се становницима савјетује да смање боравак на отвореном како би избјегли штетан утицај на дисајне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Према мјерењу у 9.00 часова индекс квалитета ваздуха у Живиницама је 155, Бањалуци 153 и Тузли 151.
Свијет
Подигнута старосна граница за пензију: Ово је земља са најдужим радним вијеком
У Зеници је индекс квалитета ваздуха 107 и окарактерисан је као нездрав за осјетљиве групе, због чега се хроничним болесницима, старијима, трудницама и дјеци препоручује смањен боравак на отвореном, док се осталима савјетује да активности ограниче.
Умјерен степен загађења забиљежен је у Сарајеву и Травнику са индексом 93, у Лукавцу, Високом и Маглају 89, Какању и Добоју 84, Гацку, Тешању, Хаџићима и Илијашу 82, Броду 79, Вогошћи 78, Јајцу 74 и Приједору 71.
Бања Лука
Огласио се генерални конзул Хрватске након напада у Бањалуци
Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље људи.
