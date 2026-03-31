Видовић: Данас плата радницима Жељезница

31.03.2026 08:50

Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је за РТРС да ће данас бити исплаћена плата радницима Жељезница Републике Српске.

Говорећи о стању у Жељезницама и руднику "Нова Љубија", Видовићева је истакла да је то посљедица престанка рада Нове жељезаре Зеница и одбијања Савјета министара да уведе заштитне мјере на увоз челика.

Она је навела да су због тога угрожена бројна радна мјеста у Републици Српској и Федерацији БиХ, подсјећајући да је Фонд солидарности Српске одобрио исплату три милиона КМ "Новој Љубији" за превазилажење посљедица у области рударства.

Виктор Орбан-16032026

Свијет

Орбан: Због санкција Русији, Мађарска сноси посљедице

Подсјећамо, радници Жељезница Републике Српске најавили су да је, уколико данас не буде исплаћена фебруарска плата, могућа обустава рада већ од сутра, 1. априла.

Из Самосталног синдиката саобраћајно транспортне дјелатности Жељезница Републике Српске навели су да јуче радницима Жељезница није исплаћена плата за фебруар и подсјетили да законски рок за исплату истиче данас.

Навели су да је 16. фебруара министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић, заједно са Управом Жељезница и представницима синдиката, потписао споразум и гарантовао да плате неће каснити, преноси б92.

Више из рубрике

Какво нас вријеме данас очекује?

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

39 мин

0
Беба

Друштво

У Српској рођено 26 беба

1 ч

0
Пчелари забринути: Расте потрошња хране у кошницама, пријети и мраз

Друштво

Пчелари забринути: Расте потрошња хране у кошницама, пријети и мраз

1 ч

0
Упозорење за возаче: Коловози су мокри и клизави

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози су мокри и клизави

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

05

Битно: О вршњачком насиљу у дигитално доба

09

05

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

08

56

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

08

54

Пао нападач који је избо жену насред улице

08

50

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

