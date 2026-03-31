У Српској рођено 26 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, и то 16 дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, потом у Добоју четири, у Приједору три, у Фочи двије, те у Зворнику, Бијељини, Требињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и четири дјечака, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Фочи дјевојчица и дјечак, у Бијељини, Требињу и Градишци по једна дјевојчица, а у Зворнику и Источном Сарајеву по дјечак.
У породилишту у Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.
