Славимо светог Кирила: Данас се болесни моле за здравље

31.03.2026 07:08

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог Кирила Јерусалимског, патријарха и теолога који је живео у 4. вијеку. На његов дан, болесни се у цркви моле за здравље, а пољопривредници остају код куће.

Свети Кирил рођен је у Јерусалиму у време владавине цара Константина Великог. Још је 346. године постао свештеник, а 350. је преузео престо јерусалимског патријарха након блаженог Максима.

Живот овог светитеља обиљежиле су бројне борбе за очување православне вјере, због чега је три пута био збачен са престола и протериван. Коначно, током владавине цара Теодосија Великог, враћен је на мјесто патријарха и провео мирних осам година у служби цркве.

Према хришћанском предању, за вријеме јачања аријевског учења, на празник Педесетнице у Јерусалиму се појавило знамење Крста, свијетлије од сунца.

Овај феномен, видљив изнад Јерусалима и Горе Јелеонске, трајао је неколико часова и, како се вјерује, ојачао православну вјеру у борби против јеретичких учења.

Још једно чудо, како хришћани вјерују, догодило се у вријеме цара Јулијана Одступника, који је покушао да понизи хришћанство наговарајући Јевреје да обнове Храм Соломонов.

Према предању, молитве Светог Кирила довеле су до разорног земљотреса који је порушио изнова сазидане делове храма, а када су Јевреји покушали поново да граде, нови потрес је уништио и преостале темеље.

Свети Кирил Јерусалимски остао је запамћен као један од најзначајнијих црквених отаца, а његова дјела и борба за православље и данас имају велико значење. Његово учење и свједочења о чудесним догађајима преносе се кроз вијекове, подсјећајући вјернике на снагу вјере и истрајности.

Данас га вјерници прослављају уз молитве и богослужења у црквама широм православног свијета.

Негде у народу постоји вјеровање да рад у пољу на данашњи дан доноси невријеме, а болесни треба да се помоле у цркви за здравље, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

