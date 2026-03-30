Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

Италијански министар одбране Гвидо Крозето (Guido Crosetto) изнио је драматично упозорење о рату са Ираном, наводећи да располаже „застрашујућим“ информацијама које указују на ескалацију сукоба чије ће посљедице осјетити цијела Европа.
У интервјуу за лист „Република“ (La Repubblica), Крозето је био директнији него икада, истичући да пријетња није само војна, већ и друштвена и економска.
„Због природе свог посла, имам увид у информације због којих више не могу да спавам. Страхујем од онога што би се могло догодити у наредним седмицама, као и од посљедица које ће то имати на економију и свакодневни живот“, изјавио је Крозето.
Министар је такође навео да Италија није била укључена у доношење кључних одлука које су довеле до садашње напете ситуације.
Крозето је поручио да његова земља не подржава рат са Ираном и да их „нико није питао за мишљење“, као и да сматра да би рат могао бити дуготрајнији и сложенији од сукоба у Украјини, првенствено због снаге Ирана.
„Иран је већи, бројнији и историјски снажнији од Украјине, што га чини тешким противником“, упозорио је он.
Иако није улазио у детаље, аналитичари вјерују да се његова забринутост највећим дијелом односи на Ормуски мореуз, кључну тачку за свјетску трговину енергентима.
