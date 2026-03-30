ФБИ: Нападач на синагогу био инспирисан Хезболахом

Наоружани мушкарац који је почетком марта ударио пикапом у синагогу у области Детроита био је инспирисан Хезболахом, изјавила је шеф локалне канцеларије америчког Федералног истражног бира /ФБИ/ Џенифер Рањан.
Рањанова је рекла да је Ајман Газали /41/ направио видео прије напада у општини Вест Блумфилд, рекавши да жели да "убије што више људи".
Он је 12. марта ударио пикап возилом у затворена врата и улетио у ходник простора за предшколско образовање, при чему је ударио чувара.
Затим је размијенио ватру са другим чуваром прије него што је извршио самоубиство.
"Форд Ф150", напуњен пиротехником комерцијалног квалитета и канистерима бензина, запалио се током сукоба.
Његов брат је био командант Хезболаха, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге након напада.
