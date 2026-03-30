Logo
Large banner

ФБИ: Нападач на синагогу био инспирисан Хезболахом

Извор:

СРНА

30.03.2026 22:29

Коментари:

0
Наоружани мушкарац који је почетком марта ударио пикапом у синагогу у области Детроита био је инспирисан Хезболахом, изјавила је шеф локалне канцеларије америчког Федералног истражног бира /ФБИ/ Џенифер Рањан.

Рањанова је рекла да је Ајман Газали /41/ направио видео прије напада у општини Вест Блумфилд, рекавши да жели да "убије што више људи".

Он је 12. марта ударио пикап возилом у затворена врата и улетио у ходник простора за предшколско образовање, при чему је ударио чувара.

Затим је размијенио ватру са другим чуваром прије него што је извршио самоубиство.

"Форд Ф150", напуњен пиротехником комерцијалног квалитета и канистерима бензина, запалио се током сукоба.

Његов брат је био командант Хезболаха, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге након напада.

Подијели:

Тагови :

sinagoga

ФБИ

Jevreji

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner