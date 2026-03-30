Logo
Large banner

Још једна трагедија у Америци: Ученик пуцао у наставницу па пресудио себи

Аутор:

АТВ
30.03.2026 22:18

Коментари:

0
Још једна трагедија у Америци: Ученик пуцао у наставницу па пресудио себи

Петнаестогодишњи ученик пуцао је наставницу у средњој школи у Тексасу, а затим извршио самоубиство, саопштила је канцеларија шерифа округа Комал.

Наставница је превезена у болницу у Сан Антонију, али није познато њено здравствено стање, преноси Асошијетед прес.

Полиција ротација

Свијет

Петнаестогодишњак је преминуо на лицу мјеста. Портпарол шерифове канцеларије рекао је да је ученик преминуо након што је пуцао у себе.

Пуцњава се догодила у средњој школи Хил Кантри Колеџ Препаратори у Булвердеу, навела је канцеларија шерифа, а преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Пуцњава

Школа

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

22

52

Партизан рутински против Босне у Београду

22

49

Анћелоти отписао БиХ

22

46

Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

22

44

Наплаћивање пролаза кроз Ормуски мореуз: Приједлог закона у иранском парламенту?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner