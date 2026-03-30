Професорка избодена у школи, други ученик јој спасио живот: Драма у Италији!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кјара Моки, професорка у школи у Трескоре Балнеарију, на сјеверу Италије, преживјела је напад ножем ученика (13) захваљујући храбрости другог ученика, саопштила је она из болнице.
Према њеним ријечима, ученик је, док је она покушавала да се одбрани и пала на земљу, насрнуо на наоружаног нападача, ударао га ногама и натјерао у бјекство, преноси Анса.
- Без сумње - то је херој - изјавио је адвокат професорке, Анђело Лино Муртас.
Професорка је објаснила да је напад извршио збуњени 13-огодишњак, под утицајем друштвених мрежа, који ју је избо ножем у врат и грудни кош.
- Само храброст другог ученика спријечила је најгоре - додала је Моки.
Професорка је, такође, описала тренутке транспорта у хеликоптеру Хитне помоћи.
Она је казала да је дирнуло то што је видјела како јој ученици машу кроз прозоре школе и изражавају забринутост и изразила захвалност за донације крви које су јој омогућиле опоравак.
Званични подаци о стању повријеђене професорке и мотивима нападача још нису објављени, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму