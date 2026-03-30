Професорка избодена у школи, други ученик јој спасио живот: Драма у Италији!

Према њеним ријечима, ученик је, док је она покушавала да се одбрани и пала на земљу, насрнуо на наоружаног нападача, ударао га ногама и натјерао у бјекство, преноси Анса.

- Без сумње - то је херој - изјавио је адвокат професорке, Анђело Лино Муртас.

Професорка је објаснила да је напад извршио збуњени 13-огодишњак, под утицајем друштвених мрежа, који ју је избо ножем у врат и грудни кош.

- Само храброст другог ученика спријечила је најгоре - додала је Моки.

Професорка је, такође, описала тренутке транспорта у хеликоптеру Хитне помоћи.

Она је казала да је дирнуло то што је видјела како јој ученици машу кроз прозоре школе и изражавају забринутост и изразила захвалност за донације крви које су јој омогућиле опоравак.

Званични подаци о стању повријеђене професорке и мотивима нападача још нису објављени, преноси Танјуг.