Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

Аутор:

АТВ

20.03.2026

11:46

Фото: Танјуг

У Шафариковој улици у Новом Саду, у ноћи између четвртка и петка, догодила се серија драматичних инцидената у којима су повријеђена тројица младића старости између 18 и 27 година.

Према првим информацијама, на локацији је дошло до физичког сукоба, али и пада са висине, што је подигло на ноге све дежурне службе.

Инцидент се догодио нешто послије поноћи, када је, под још увијек неразјашњеним околностима, 21-годишњи младић пао са терасе стамбене зграде директно на бетонски плочник. Готово истовремено, у непосредној близини, дошло је до физичког обрачуна у којем су учествовала још двојица младића, старости 18 и 27 година.

Како се сазнаје, њих двојица су задобили убодне ране нанијете ножем, док полиција још увијек утврђује да ли су ови догађаји директно повезани или су се одиграли независно један од другог у истом временском интервалу.

Интервенција Хитне помоћи

Екипе Хитне помоћи брзо су изашле на терен и збринуле сву тројицу повријеђених:

Младић који је пао са зграде (21) превезен је у Ургентни центар у свјесном стању, преноси Телеграф.рс.

Двојица младића са убодним ранама (18 и 27) такође су у свјесном стању транспортована на даљу дијагностику и лијечење.

Полицијски увиђај трајао сатима

Дио Шафарикове улице био је потпуно блокиран за саобраћај и пролазнике до касно у ноћ. Јаке полицијске снаге обезбјеђивале су лице мјеста док је трајао увиђај како би се прикупили сви докази и утврдили мотиви овог сукоба, као и околности пада младића са терасе.

Истрага је у току, а више детаља биће познато након званичног саопштења Полицијске управе у Новом Саду.

