Битка свих битака у Ирану је почела

САД и Израел већ су покренули офанзиву у Хормушком тјеснацу користећи нисколетеће млазњаке и хеликоптере Апач, извијестио је Вол Стрит Џурнал.
Напади су усмјерени на сузбијање малих иранских бродова и борбених дронова. Више од 120 иранских ратних пловила оштећено је или уништено у нападима, рекао је амерички министар одбране Пит Хегсет.
Пентагон очито спроводи план за смањење пријетње коју представљају ирански бродови, мине и ракете у тјеснацу. То би требало учинити пловидбу сигурнијом. САД би тада могле слати бродове кроз тјеснац и пратити танкере кроз Хормушки тјеснац.
Кувајтска нафтна корпорација изјавила је да је рафинерију нафте Мина Ал-Ахмади поново у петак ујутро напало неколико дронова, што је изазвало пожар у неким јединицама, извијестила је Кувајтска новинска агенција (КУНА). Први извјештаји сугеришу да у нападу, који је узроковао затварање неколико јединица, није било повријеђених. Ватрогасци су покушавали да ставе пожар под контролу, према наводима новинске агенције.
Рафинерију нафте Мина Ал-Ахмади, која се налази око 40 километара јужно од главног града Кувајта, такође је у четвртак погодио дрон. То се догодило након што су кувајтске оружане снаге изјавиле да противваздушна одбрана земље реагује на "пријетње непријатељским ракетама и дроновима", пише Си-ен-ен.
Америчка новинска агенција за људска права (ХРАНА) објавила је ажуриране податке о броју погинулих у Ирану, који је, како наводи, достигао 3.186 људи од почетка рата 28. фебруара.
Од погинулих, 1.394 су цивилне жртве, укључујући најмање 210 дјеце, наводи ХРАНА. 1.153 су војне жртве, док је 639 смртних случајева још увијек неутврђено.
Уједињени Арапски Емирати, Кувајт, Саудијска Арабија и Бахреин пријавили су нападе ракетама и дроновима у посљедњих неколико сати. Министарство одбране УАЕ-а каже да тренутно одговара на пријетње из Ирана те је грађанима рекло да би могли чути системе противваздушне одбране који пресрећу нападе. Кувајт је такође упозорио на експлозије као резултат рада свог система противваздушне одбране и замолио грађане да се придржавају безбједносних упутстава власти.
Министарство одбране Саудијске Арабије извијестило је о пресретању и уништењу још пет дронова у источној регији земље. Министарство унутрашњих послова Бахреина замолило је становнике да се упуте на најближу сигурну локацију након што су се активирале сирене. Касније су званичници рекли да је напад резултат "иранске агресије" и да су гелери који су пали узроковали пожар у складишту, јавља Би-би-си.
