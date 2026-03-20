На Земљи се очекују јаке геомагнетне олује

АТВ

20.03.2026

10:59

Фото: Pixabay/Placidplace

На Земљи се данас очекују умјерене до јаке геомагнетне олује нивоа Г2 - Г3 усљед доласка соларне плазме, саопштили су руски научници, наводећи да би поремећаји могли да трају око шест дана.

Лабораторија за соларну астрономију Института за космичка истраживања Руске академије наука и Института за соларно-земаљску физику саопштила је да су уочени први јасни знаци доласка избачене соларне плазме до орбите Земље, преноси Интерфакс.

"Кашњење у односу на прогнозу износило је око пет сати. Магнетосфера Земље засад није реаговала на утицај, али је готово сигурно да је то само питање времена", наводи се у саопштењу.

Наводи се да се током дана очекује раније прогнозирано достизање геомагнетних олуја нивоа Г2-Г3.

Такође, остаје на снази процјена да ће укупно трајање поремећаја бити око шест дана, истичу научници.

Они додају да је тачан распоред тешко предвидјети, јер је ријеч о сложеном догађају са великим бројем спољашњих фактора, укључујући утицај короналних рупа.

Према њиховим процјенама, покушај раста еруптивне активности могао би да почне сљедеће недјеље, када ће се на страну Сунца окренуту ка Земљи појавити неколико група сунчевих пјега.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

