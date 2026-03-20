Промјене у ИРБ: Директни пласмани кредита грађанима

20.03.2026
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске ће почети са директним пласманима кредита и грађани ће моћи поднијети захтјев за стамбени кредит директно у просторијама ИРБ, а не у комерцијалним банкама.
Изјавио је ово вршилац дужности директора ИРБ Недељко Ћорић.
Свијет
Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола
Ћорић је у Јутарњем програму РТРС најавио да ће представници ИРБ сваке седмице боравити у локалним заједницама широм Српске и да ће грађани моћи посредством њих да предају потребну документацију за кредит.
Ћорић је рекао да су до сада највећи профит од стамбених кредита имале комерцијалне банке и да се ИРБ одлучио на ову мјеру јер има капацитет за пласман кредита, најављујући да ће услиједити и слични кредити за привреднике који ће бити пласирани заједно са комерцијалним банкама.
Економија
Које земље би прве могле да остану без нафте? Ово су могуће посљедице
Он је најавио разговоре са великим инвестиционим фондовима како би се обезбиједила потребна финансијска средства.
Ћорић је навео да је захваљујући ИРБ омогућено рјешавање стамбеног питања за 15.000 корисника и да је Банка учествовала у рјешавању овог питања за око 33 процента укупне популације у Српској.
Он је истакао да је то могуће захваљујући мјерама Владе Републике Српске усмјереним на подстицаје младима за останак на овим просторима.
"Захваљујући ИРБ, млади се задужују по веома повољним условима на тржишту. Држава даје повољније услове него комерцијалне банке које, пак, морају да прате ИРБ са каматним стопама да би биле конкурентне на тржишту", нагласио је Ћорић.
Градови и општине
Шобот опет кажњен због рупе на путу
Он је рекао да је циљ ИРБ једнаке каматне стопе према корисницима кредита и омогућавање свакој породици у Српској да поднесе захтјев за кредит, с тим да ће постојати разлике у категоријама у зависности од старости, стручне спреме…
Најавио је измјене у категорији младих брачних парова, према којима би лица до 35 година старости спадала у ову групу, додајући и да би вишечлане породице требало да добију бољу каматну стопу.
Ћорић је рекао да је ИРБ поднио овај приједлог, а да ће коначну одлуку донијети Влада, након чега ће услиједити обилазак свих локалних заједница у Српској како би грађанима био приближен рад ове банке.
"ИРБ 20 година има исту политику, вријеме је за промјену. ИРБ мора да прати развој Републике Српске, тржиште капитала Српске и региона", истакао је Ћорић.
