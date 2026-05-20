"БиХ нема имовину, жалосно што се Блануши морају понављати елементарне чињенице"

Дејтонски мировни споразум јасно је дефинисао да имовина припада Републици Српској и Федерацији БиХ, а не БиХ, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је оцијенио да је жалосно што се, како каже, /лидеру СДС-а Бранку/ Блануши морају понављати елементарне чињенице, истичући да је невјероватно да човјек који жели да води Републику Српску пристаје на наратив који годинама намеће бошњачка политичка сцена.
"Када политички представници из Сарајева отварају тему `државне имовине`, то је барем очекивано из њихове политичке визуре. Али када им у томе асистира предсједник СДС-а, онда се поставља озбиљно питање - да ли је ријеч о политичком незнању или о спремности да се због дневне политике жртвују интереси Републике Српске?", навео је Кошарац на мрежи "Икс".
Ako Blanuša i poslije toliko godina ne razumije šta piše u Dejtonu, nikad on neće razumjeti kako se brane ustavne pozicije Republike Srpske. https://t.co/I9yW99IEob— Staša Košarac (@StasaKosarac) May 20, 2026
Он је оцијенио да је поражавајуће што лидер странке која је, како је навео, некада била симбол патриотизма, данас наступа као да је дио истог бошњачког политичког блока.
"Ако Блануша и послије толико година не разумије шта пише у Дејтону, никад он неће разумјети како се бране уставне позиције Републике Српске", поручио је Кошарац, преноси Срна.
Према његовим ријечима, без обзира да ли је ријеч о незнању или свјесном пристајању на туђе диктате, резултат је исти - слабљење позиције Српске.
