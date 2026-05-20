Logo
Large banner

"БиХ нема имовину, жалосно што се Блануши морају понављати елементарне чињенице"

Аутор:

АТВ
20.05.2026 10:04

Коментари:

1
"БиХ нема имовину, жалосно што се Блануши морају понављати елементарне чињенице"
Фото: Срна

Дејтонски мировни споразум јасно је дефинисао да имовина припада Републици Српској и Федерацији БиХ, а не БиХ, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је оцијенио да је жалосно што се, како каже, /лидеру СДС-а Бранку/ Блануши морају понављати елементарне чињенице, истичући да је невјероватно да човјек који жели да води Републику Српску пристаје на наратив који годинама намеће бошњачка политичка сцена.

"Када политички представници из Сарајева отварају тему `државне имовине`, то је барем очекивано из њихове политичке визуре. Али када им у томе асистира предсједник СДС-а, онда се поставља озбиљно питање - да ли је ријеч о политичком незнању или о спремности да се због дневне политике жртвују интереси Републике Српске?", навео је Кошарац на мрежи "Икс".

Он је оцијенио да је поражавајуће што лидер странке која је, како је навео, некада била симбол патриотизма, данас наступа као да је дио истог бошњачког политичког блока.

"Ако Блануша и послије толико година не разумије шта пише у Дејтону, никад он неће разумјети како се бране уставне позиције Републике Српске", поручио је Кошарац, преноси Срна.

Према његовим ријечима, без обзира да ли је ријеч о незнању или свјесном пристајању на туђе диктате, резултат је исти - слабљење позиције Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Бранко Блануша

опозиција

имовина

ФБиХ

Дејтонски споразум

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Јанковић

БиХ

Јанковић за АТВ: Нисмо могли да приступимо ни прегледу, ни реконструкцији моста док се тотално не обустави саобраћај

2 ч

0
Камион налијепљен на мапу БиХ, на којој је осликан гранични прелаз.

БиХ

Шта би било да није привремено отворен нови гранични прелаз Градишка?

16 ч

0
Обрушио се Савски мост на граничном прелазу Градишка, постављена жута трака.

БиХ

АТВ у Градишци: На граничном прелазу нестварна слика - дијелови моста, жута трака и багери

16 ч

0
Нови гранични прелаз Градишка.

БиХ

Прва возила прелазе преко новог Граничног прелаза у Градишци

16 ч

2

  • Најновије

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

11

04

Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

11

03

Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner