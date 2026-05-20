Ким Кардашијан: "Узимам 35 таблета дневно, мука ми је"

Ким је разговарала о здравственим изазовима с којима се суочавају жене старије од четрдесет година те открила на који начин води рачуна о свом здрављу.
Ким Кардашијан је посљедњих година изузетно посвећена бризи о здрављу, али једна навика јој све теже пада. Иако је позната по промовисању разних здравствених производа и превентивних прегледа, попут снимања целог тијела, сада је признала да јој узимање чак 35 различитих додатака исхрани дневно постаје превише. Оснивачица бренда СКИМС открила је да због тога пати од озбиљног "замора од таблета".
Гостујући у подкасту "Гуд Ханг" глумице Ејми Поехлер, Ким је разговарала о здравственим изазовима с којима се суочавају жене старије од четрдесет година, попут смањења густоће костију и уноса витамина. Глумица је примјетила да је то "нешто о чему наше мајке нису ни знале ни причале".
Ким Кардашијан се сложила и открила детаље своје темељне рутине. "Узимам ваљда 35 додатака исхрани дневно. Поделим их у три дозе и у једном сам тренутку помислила: 'Добро, не могу више да пијем ово рибље уље. Мука ми је од толиких таблета. Морам да престанем с њим.' А онда су ми стигли налази крви и било је очигледно да сам престала, па сам морала поново да почнем", испричала је.
Рибље уље, богато омега-3 масним киселинама, обично се узима за подршку здрављу срца и мозга, смањење упала у тијелу те здравље коже, очију и зглобова. Ипак, како је истакла Поехлер, често га је непријатно узимати. "Осјетите га још дуго након узимања", рекла је, на што је Ким додала: "Таблете су једноставно превелике! Вољела бих да постоји нека инфузија коју бих могла да примам сваки дан, онако успут док идем на посао".
У истом је интервјуу мајка четворо дјеце споменула и годишње прегледе цијелог тијела којима се подвргава заједно с породицом како би на вријеме открили могуће здравствене проблеме. "Познајем особу која ради мобилна ДЕКСА снимања. Дође у комбију и само легнете", рекла је ријалити звијезда.
"Све моје сестре и мама живимо у истом затвореном насељу, па комби само прође, а ми једна по једна ускочимо унутра. Легнете, а уређај вам скенира тијело можда три минуте и каже вам све о густоћи костију", објаснила је.
ДЕКСА снимање, скраћеница за дензитометрију X-зрацима двоструке енергије, специјализована је врста дијагностичког снимања која користи ниске дозе рендгенских зрака за мјерење минералне густоће костију. Примарно се користи за дијагностиковање остеопорозе и процену ризика од прелома, али може се користити и за анализу састава тела, односно удјела костију, мишића и масти.
То није једина врста прегледа коју је Кардашијан обавила. Претходно је ишла на Пренуво снимање, врсту магнетске резонанце цијелог тијела, које је открило да има анеуризму на мозгу.
"Направила сам Пренуво снимање и назвали су ме истог дана. Рекли су ми: 'Све изгледа сјајно. Али имате анеуризму у мозгу'", присјетила се. "Кажу: 'Ту је већ годинама. Била је ту и прије неколико година.'"
Срећом, стање није захтјевало операцију, него само праћење и даље консултације са стручњацима. То је искуство, каже, учврстило њено увјерење у важност раног откривања болести. "То је једноставно добар начин да проверите да ли је све у реду. А здравље је богатство. Само треба пазити на све што радите", закључила је Кардашијан.
