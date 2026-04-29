Ким Кардашијан "избацила" груди, али сви причају о рукама Луиса Хамилтона

29.04.2026 19:55

Ријалити звијезда Ким Кардашијан
Фото: Tanjug

Ким Кардашијан је објавила низ провокативних фотографија насталих на Коачели, а на једној од њих се назире и Луис Хамилтон.

Ријалити звијезда Ким Кардашијан све мање крије везу са шампионом Формуле 1, Луисом Хамилтоном. Пар је био заједно и на Коачели, где су Ким друштво правиле и сестре Кајли и Кендал Џенер, а сада је контроверзна љепотица објавила и неколико фотографија са фестивала.

Још када су се појавиле прве гласине о вези Ким и Хамилтона, било је јасно да се пар неће претјерано оглашавати, али нису се претјерано трудили ни да се сакрију. Недавно је и Хамилтон објавио снимак из Јапана на ком је у кадру била и Ким на кратко, а сада је Ким урадила нешто слично.

У свом маниру, ријалити љепотица је објавила низ провокативних фотографија у црном бодију и са истакнутим грудима, тако је позирала на Коачели, али много више пажње је украо детаљ на другој фотографији.

Наводно, на тој чувеној објави се виде нечије руке са тетоважама које грле Ким око струка, па сви тврде да је то Хамилтон. Они који добро познају славног возача Формуле 1, кажу да су баш те тетоваже оне по којима је он препознатљив.

Овај корак у њиховој вези и није велика сензација можда, с обзиром на то да је Хамилтон већ објавио заједничке кадрове, али и на чињеницу да су виђени заједно и у Јапану и на Супербоулу.

"Ким Хамилтон", оставио је неко коментар, а ускоро ћемо можда сазнати и да ли је то истина.

