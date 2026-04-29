Кћерка познатог глумца извршила самоубиство

Преминула је кћерка глумца Питера Фалка, познатог по улози легендарног детектива Колумба у серији "Колумбо", а истрага је утврдила да је у питању самоубиство.
Џаклин Фалк пронађена је мртва у Калифорнији, а према информацијама које је објавио ТМЗ, Канцеларија судског вештака у Лос Анђелесу навела је да је ријеч о самоубиству, преноси Сан.
Џаклин је била једна од двије кћерке славног глумца. Њен отац се 1960. године оженио Алис Меј, са којом је усвојио Џаклин и њену сестру Кетрин. Брак је окончан 1976. године, након чега се Фалк поново оженио глумицом Шером Даниз.
Вијест о њеној смрти изазвала је пажњу јавности, с обзиром на то да је њен отац оставио дубок траг у телевизијској историји кроз лик необичног, али омиљеног инспектора Колумба, који је обиљежио једну еру криминалистичких серија.
Питер Фалк преминуо је 2011. године.
