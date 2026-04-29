Јана Тодоровић проговорила о трагичној смрти у породици

29.04.2026 09:51

Фото: Youtube

Јана Тодоровић је доживјела страшну трагедију прије три године када је њен сестрић изненада преминуо у 33. години живота.

Својевремено је јавно говорила о најтежем периоду у свом животу.

"Наравно да се деси као и у сваком послу да ми је некада свега преко главе. Дешава се да будем преуморна и од путовања, од људи, некада и од саме себе. Али је пјесма ту која побеђује у најтежим, али и у најљепшим моментима у животу. Мени су помогли пјесма и људи који долазе на моје наступе да ја будем данас то што јесам, да нисам психички пала послије свега што се дешавало", рекла је Јана .

Јана је тада признала да је изненадни одлазак сестрића нешто са чим још увијек нико из породице не може да се помири, али се она труди да уз посао превазилази тешке моменте.

"Некако знам да ако ја паднем, сви моји око мене су пали. У кући сам ја та стијена која подиже и своју сестру и сестричину и ћерку. Моја ћерка је такође осјетила ту највећу бол, ми смо били ван земље када се то десило са мојим сестрићем и она је све то са мојој сестром слушала и преживљавала. Морам да будем јака због свих њих", рекла је Јана.

"Више не смијем да слушам музику"

Кроз сузе се камерама присетила момента када је сазнала да јој је сестрић преминуо и додала да се после тога дуго питала зашто се то десило баш њеној породици.

"Био је здрав, прав дечко. Никада кафу није пио, не знам да ли је једном годишње узео пиво да попије, да не причам нешто дуго. Много ми је жао што више не смем да слушам музику коју сам волела да слушам, тада бих још више пала. Покушавам себи да објасним да су то судбине и да је то живот, дешавају се такве трагедије и другим људима, али сам се питала зашто баш нама то десило", закључила је Јана за Гранд.

