Кеба проговорио о коцкању и пороцима

Пјевач Драган Којић Кеба стигао је међу првима на снимање емисије "Звезде Гранда" на Кошутњаку, гдје је одмах открио због чега је поранио, али и без задршке говорио о коцкању и заради.
Кеба, чији је син развио уносан бизнис је признао да слободно вријеме не проводи уз телевизију, осим када је у питању спорт.
"Разочараћу те, викендом не пратим ништа. Једино што сам пратио је Звезда, победили смо у дербију и погодио сам резултат, има и снимак", рекао је кроз осмјех, преноси Информер.
Кеба је потом отворено говорио о свом искуству са клађењем, истичући да никада није имао порив за озбиљним коцкањем.
"Кладим се, али откако је онлајн, престао сам. Раније се ишло у кладионице, заседне друштво, преписујемо тикете… Једном сам добио велику своту. Кад виде да сам добио, питам их што нису преписали", испричао је пјевач који је недавно говорио о новој снахи.
Највећи добитак посебно му је остао у сјећању.
"Замисли, за 2.000 динара сам узео 2.500 евра. Све се паре слатко потроше", признао је пјевач.
Иако је више пута боравио у Лас Вегасу, познатом по коцкарницама, тврди да га такав вид забаве никада није привлачио.
"Пролазим поред тих машина као поред зида. Хвала Богу, никада никоме не бих препоручио коцку, јер је то једна од најопаснијих порока", поручио је искрено.
