Logo
Large banner

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

Аутор:

АТВ
08.06.2026 20:28

Коментари:

1
Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је саслушање новинара Јасенка Тодоровића због вођења телевизијске емисије наставак политичке инквизиције против слободе говора, слободе мишљења, слободе медија и права новинара да раде свој посао и поручио да Срби на наметања и притиске никада неће повити главу.

Додик је навео да саслушање Тодоровића у СИПА представља још један покушај застрашивања из Сарајева.

"Они који се свакодневно заклињу у демократију и европске вриједности данас саслушавају новинаре због јавне расправе и изговорене ријечи", написао је Додик на Иксу.

Додик је указао да је посебна иронија да инквизицију спроводе управо они који се истовремено боре да БиХ остане једина земља у Европи у којој коначне одлуке доноси неизабрани странац, а не народ и његове институције.

Додик је додао да Тодоровић није изузетак, већ само још један у низу људи над којима покушавају да тренирају строгоћу како би застрашили све остале.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Јасенко Тодоровић

слобода говора

СИПА

Тужилаштво БиХ

РТРС

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Нови визуелни идентитет Аутопутева Српске

Република Српска

Представљен нови визуелни идентитет „Аутопутева Републике Српске“

1 ч

0
Геостратешки правац Српске

Република Српска

Геостратешки правац Српске - "Срби неће моћи да се очувају ако прихвате да и даље егзистирају у БиХ"

1 ч

0
СДС предлаже Бланушу - он предлаже Станивуковића

Република Српска

СДС предлаже Бланушу - он предлаже Станивуковића

1 ч

4
Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред

Република Српска

Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред

2 ч

1

  • Најновије

21

02

Јувентус жели Мартинеза

20

43

Додик: Српска листа остала гарант опстанка српског народа на Косову и Метохији

20

40

Сладић открио када топлотни талас стиже у БиХ

20

32

Цвијановић: У БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора

20

28

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

Тренутно на програму

20:00

Лото, Лутрија РС

лото

20:10

Скулд

докуменатарни програм

20:40

Скулд

докуменатарни програм

21:00

Од Берлина до Мајдана (12+)

докуменатарни филм

22:00

Загонетни случајеви доктора Блејка СЕ03 ЕП03 (12+)

серијски програм

23.00

Умјетност злочина С05 ЕП03 (12+,Р)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner