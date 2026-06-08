Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је саслушање новинара Јасенка Тодоровића због вођења телевизијске емисије наставак политичке инквизиције против слободе говора, слободе мишљења, слободе медија и права новинара да раде свој посао и поручио да Срби на наметања и притиске никада неће повити главу.
Додик је навео да саслушање Тодоровића у СИПА представља још један покушај застрашивања из Сарајева.
"Они који се свакодневно заклињу у демократију и европске вриједности данас саслушавају новинаре због јавне расправе и изговорене ријечи", написао је Додик на Иксу.
Додик је указао да је посебна иронија да инквизицију спроводе управо они који се истовремено боре да БиХ остане једина земља у Европи у којој коначне одлуке доноси неизабрани странац, а не народ и његове институције.
Саслушање новинара Јасенка Тодоровића због вођења телевизијске емисије представља још један покушај застрашивања из Сарајева.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 8, 2026
То је наставак политичке инквизиције против слободе говора, слободе мишљења, слободе медија и права новинара да раде свој посао. Они који се свакодневно…
Додик је додао да Тодоровић није изузетак, већ само још један у низу људи над којима покушавају да тренирају строгоћу како би застрашили све остале.
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