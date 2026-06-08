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Представљен нови визуелни идентитет „Аутопутева Републике Српске“

Аутор:

Валерија Илић
08.06.2026 19:40

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Нови визуелни идентитет Аутопутева Српске
Фото: ATV

За три до четири године Српска би могла да удвостручи километражу ауто-путева. Предузеће "Аутопутеви Републике Српске" тренутно управља са мрежом од око 111 километара, а додатних 112 је већ договорено, истакнуто је на обиљежавању 17 година рада тог предузећа.

„Инвестициони циклус који је у овом моменту покренут у Републици Српској везано за изградњу аутопутева прелази 2,5 милијарди конвертибилних марака, са овим плановима које имамо у наредних пар година то се примиче близу 6 милијарди конвертибилних марака без ПДВ-а, тако да морате схватити за једну малу заједницу, за једну економију каква је Република Српска ипак је то превелики залогај, али ми смо се ухватили у коштац са тим“, казао је Радован Вишковић, в.д. директора ЈП "Аутопутеви Републике Српске"

Представљен је нови лого и интернет портал, који чине спој традиције и савремених стандарда пословања. Чуло се и да то предузеће нема неизмирених обавеза. Предсједник Владе каже да је то потврда снаге предузећа способног да реализује велике инфраструктурне пројекте. Из ресорног министарства поручују да су "Аутопутеви Српске" снажан ослонац у реализацији планираних пројеката.

„Моја жеља, мој план је да оживљавањем свих градилишта, прије свега на траси Приједор – Београд, да кажем тако, у наредном мандату Влада Републике Српске, ко год да био мандатар, предсједник Републике, омогући пролаз ауто-путем од Приједора до прелаза Рача, односно до Београда и Руме“, рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.

„Једноставно у овом моменту Аутопутеви Републике Српске су нивоу задатка, драго ми је да су обукли ново рухо, у смислу само лога, медија, приступачности грађанима, тага који функционише и у Републици Србији, једноставно сваки дан имамо неки нови новитет“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

У једном су сагласни, приоритети су завршетак започетих пројеката и убрзање изградње кључних саобраћајних праваца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутопутеви Републике Српске

Радован Вишковић

нови визуелни идентитет

Република Српска

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