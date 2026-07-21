ФИФА покренула истрагу након финала Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Због понашања играча Аргентине по завршетку финала Свјетског првенства, међународна фудбалска федерација покренула је истрагу.
Сваки играч или тренер умијешан у тучу могао би се суочити са суспензијом, док би Фудбалски савез Аргентине /АФА/ такође могао бити кажњен новчаном казном.
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ФИФА је у саопштењу навела да је њен Дисциплински комитет именовао тужиоца за дисциплинска и етичка питања како би истражио могуће повреде Дисциплинског правилника у вези са инцидентима након утакмице.
На видео-снимцима се може видјети да је неколицина играча умијешана, међу којима и Леандро Паредес који је по завршетку утакмице одгурнуо неколико играча Шпаније.
Он је за врат ухватио Ерика Гарсију, а када се Гави умијешао да их раздвоји и њега је гурнуо на траву.
Његов саиграч Науел Молина ударио је Родрија док је везиста Манчестер ситија славио освајање титуле свјетског првака.
Помоћни тренер Аргентине Роберто Ајала такође је покушао да удари Данија Олма у лице.
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Селектор Аргентине Лионел Скалони и остали играчи покушавали су да спријече да дође до већих инцидената.
Највећи дио екипе Аргентине стајао је окренут леђима на церемонији додјеле пехара док је Шпанија подизала трофеј, јер су играчи за то вријеме поздрављали своје навијаче.
Прије тога шпански фудбалери су направили шпалир и аплаудирали Аргентинцима када су примали сребрне медаље.
(Срна)
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