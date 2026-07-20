Спектакуларно: Стотине хиљада навијача дочекало репрезентацију Шпаније у Мадриду

Аутор:АТВ редакција
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Стотине хиљада навијача дочекало је прваке свијета у Мадриду након што је Шпанија у финалу Свјетског првенства свргнула с трона Аргентину.
Шпанску фудбалску репрезентацију прво су дочекали краљевска породица и премијер Педро Санчез (Санцхез) прије него су се укрцали у аутобус с отвореним кровом и прошли авенијама Мадрида - од близине Монклоа, службене резиденције премијера, до трга Сибелес.
Главна прослава навијача с играчима одржава се на тргу Сибелес, гдје су се традиционално окупљали бивши шпански национални тимови и њихови навијачи, како би славили.
Шпанија је освојила трофеј у недјељном финалу након што је побиједила Аргентину резултатом 1:0 која је бранила титулу првака освојену на Мундијалу у Катару.
Шпанији је ово друга титула првака свијета. Прву су освојили прије 16 година на Свјетском првенству одржаном Јужноафричкој Републици 2010. године.
Шпанска пријестолница је еруптирала и ноћ прије након посљедњег судијског звиждука, а хиљаде навијача су се слиле на улице из барова и ресторана.
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