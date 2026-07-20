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Спектакуларно: Стотине хиљада навијача дочекало репрезентацију Шпаније у Мадриду

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 21:50

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Навијачи се окупљају док чекају долазак играча фудбалске репрезентације Шпаније током прославе у Мадриду у понедјељак, 20. јула 2026. године, након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалу Свјетског првенства у Ист Радерфорду у америчкој савезној држави Њу Џерзи, у близини Њујорка.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Стотине хиљада навијача дочекало је прваке свијета у Мадриду након што је Шпанија у финалу Свјетског првенства свргнула с трона Аргентину.

Шпанску фудбалску репрезентацију прво су дочекали краљевска породица и премијер Педро Санчез (Санцхез) прије него су се укрцали у аутобус с отвореним кровом и прошли авенијама Мадрида - од близине Монклоа, службене резиденције премијера, до трга Сибелес.

Дочек фудбалера Шпаније
Дочек фудбалера Шпаније

Главна прослава навијача с играчима одржава се на тргу Сибелес, гдје су се традиционално окупљали бивши шпански национални тимови и њихови навијачи, како би славили.

Шпанија је освојила трофеј у недјељном финалу након што је побиједила Аргентину резултатом 1:0 која је бранила титулу првака освојену на Мундијалу у Катару.

Дочек фудбалера Шпаније
Дочек фудбалера Шпаније

Шпанији је ово друга титула првака свијета. Прву су освојили прије 16 година на Свјетском првенству одржаном Јужноафричкој Републици 2010. године.

Дочек фудбалера Шпаније
Дочек фудбалера Шпаније

Шпанска пријестолница је еруптирала и ноћ прије након посљедњег судијског звиждука, а хиљаде навијача су се слиле на улице из барова и ресторана.

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