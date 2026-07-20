Краљевски дочек за освајаче Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Шпански краљ Фелипе Шести дочекао је из САД чланове шпанске фудбалске репрезентације, која је освојила Свјетско првенство и похвалио "епску" побједу "легендарног и историјског тима".
"Уморни сте, али то је дивна врста умора. Честитам", рекао је Фелипе играчима током пријема у Краљевској палати у Мадриду.
Краљ је похвалио тријумф Шпаније над Аргентином на Свјетском првенству као кулминацију праве "одисеје" и позвао чланове тима да уживају у прослави, пренијела је агенција ДПА.
Фелипе је захвалио тиму у име свих Шпанаца и истакао да Шпанија сада има титулу свјетског првака у мушкој и женској конкуренцији.
Шпански краљ присуствовао је јучерашњем финалу Свјетског првенства са краљицом Летицијом и њиховим ћеркама. Током уручења трофеја, монарх је загрлио неколико играча и позирао са пехаром Свјетског првенства.
Након пријема у палати, планирано је да капитен Родри и његови саиграчи оду на пријем код премијера Педра Санчеза, прије него што почне парада са аутобусом са отвореним кровом у центру Мадрида.
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