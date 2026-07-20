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Краљевски дочек за освајаче Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 21:00

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Краљ Шпаније Филип VI и краљица Летиција, у пратњи принцезе Леонор и инфанте Софије, позирају са играчима фудбалске репрезентације Шпаније у палати Зарзуела у Мадриду у понедјељак, 20. јула 2026. године, након што је репрезентација освојила титулу првака Свјетског првенства.
Фото: Tanjug/(Jose Oliva/Europa Press via AP

Шпански краљ Фелипе Шести дочекао је из САД чланове шпанске фудбалске репрезентације, која је освојила Свјетско првенство и похвалио "епску" побједу "легендарног и историјског тима".

"Уморни сте, али то је дивна врста умора. Честитам", рекао је Фелипе играчима током пријема у Краљевској палати у Мадриду.

Краљ је похвалио тријумф Шпаније над Аргентином на Свјетском првенству као кулминацију праве "одисеје" и позвао чланове тима да уживају у прослави, пренијела је агенција ДПА.

Фелипе је захвалио тиму у име свих Шпанаца и истакао да Шпанија сада има титулу свјетског првака у мушкој и женској конкуренцији.

Краљ и краљица са фудбалерима Шпаније
Краљ и краљица са фудбалерима Шпаније

Шпански краљ присуствовао је јучерашњем финалу Свјетског првенства са краљицом Летицијом и њиховим ћеркама. Током уручења трофеја, монарх је загрлио неколико играча и позирао са пехаром Свјетског првенства.

Након пријема у палати, планирано је да капитен Родри и његови саиграчи оду на пријем код премијера Педра Санчеза, прије него што почне парада са аутобусом са отвореним кровом у центру Мадрида.

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Тагови :

Шпанија Аргентина

Шпански краљ Фелипе VI

Шпанска краљица Летиција

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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