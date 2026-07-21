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Донлад Трамп увео царине од 50 одсто на робу из Канаде

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 08:13

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Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД-а, Доналд Трамп, наредио је увођење царине од 50 одсто на робу увезену из Канаде.

Овај потез се посматра као одмазда за оно што је назвао "неједнаким третманом" америчких аутомобила, млијечних производа и алкохола, пише "Вашингтон пост".

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Тарифе ступају на снагу 19. августа и означавају велику ескалацију трговинских тензија између два сјеверноамеричка сусједа. Нове тарифе се додају трговинским баријерама које већ постоје између двије земље.

Бијела кућа је саопштила да су царине неопходне како би се заштитила америчка предузећа.

Роба на коју се ово односи креће се од производа за свакодневну потрошњу, као што су вино и штапови за хокеј, до индустријске робе као што је комерцијални цемент.

Међутим, неки кључни извозни производи биће изузети, као што су енергија, поташа, критични минерали и риба.

САД тренутно одржавају царине у распону од 15 до 50 одсто на канадски челик, алуминијум и бакар.

Вашингтон намеће царину од 35 одсто на канадско меко дрво, као и порез од 25 одсто на дијелове који нису из САД, а користе се у возилима.

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Канада, са своје стране, има контрацарину од 25 одсто на одабрани увоз америчког челика, алуминијума и возила.

Посљедње царине долазе након што је Трамп запријетио да ће увести царине због дима од шумских пожара у Канади, који се ширио на америчке градове.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Канада

царине

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