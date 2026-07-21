Ухапшен држављанин БиХ који је осумњичен за убиство партнерке у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Словенији је ухапсила мало прије поноћи Амира Узуновића (39) који је осумњичен за убиство своје партнерке (36).
Узуновић је ухапшен у близини мјеста догађаја и том приликом није пружао отпор, саопштила је ПУ Цеље. Полиција је за њим током понедјељка трагала уз помоћ хеликоптера, дронова и коњице.
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Држављанин БиХ сумњичи се да је ножем напао своју 36-годишњу партнерку Зијаду, која је усљед тешких повреда преминула на мјесту догађаја.
Злочин се догодио у стамбеној згради у центру Вухреде.
Полицију је о случају обавијестио љекар у ноћи између недјеље и понедјељка.
Према писању портала 24ур, брат осумњиченог довео је малољетног сина Амира Узуновића у Дом здравља Радље об Драви.
Након доласка кући, затекао је мртву мајку дјетета, након чега је позвао ујака малољетника. Дијете је потом преузео надлежни центар за социјални рад.
Мотив убиства још није познат, али је полиција саопштила да је мушкарац у посљедње вријеме показивао знакове психичке нестабилности.
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Подсјетимо, њих двоје су у браку били 15 година.
Према информацијама "Аваза", Узуновић је из мјеста Халиновићи код Какња, а она из села Мијаковићи, такође код Какња. Ту су одрасли, а онда су отишли у Словенију.
Узуновић раније није био склон ексцесима.
Наводно, претраживала се и ријека Драва, под сумњом да је починио самоубиство и да се његово тијело налази ту.
Ипак, испоставило се да је жив и да није починио самоубиство.
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Амир, Зијада и малољетни син су живјели у стамбеној згради у Вухреду.
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