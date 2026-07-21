Logo

Ухапшен држављанин БиХ који је осумњичен за убиство партнерке у Словенији

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 07:30

Коментари:

1
Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.
Фото: ПУ Цеље

Полиција у Словенији је ухапсила мало прије поноћи Амира Узуновића (39) који је осумњичен за убиство своје партнерке (36).

Узуновић је ухапшен у близини мјеста догађаја и том приликом није пружао отпор, саопштила је ПУ Цеље. Полиција је за њим током понедјељка трагала уз помоћ хеликоптера, дронова и коњице.

Алдина Јахић

Хроника

Свједок на суђењу за убиство Алдине Јахић тврди да су родитељи оптуженог тражили да промијени исказ

Држављанин БиХ сумњичи се да је ножем напао своју 36-годишњу партнерку Зијаду, која је усљед тешких повреда преминула на мјесту догађаја.

Злочин се догодио у стамбеној згради у центру Вухреде.

Полицију је о случају обавијестио љекар у ноћи између недјеље и понедјељка.

Према писању портала 24ур, брат осумњиченог довео је малољетног сина Амира Узуновића у Дом здравља Радље об Драви.

Након доласка кући, затекао је мртву мајку дјетета, након чега је позвао ујака малољетника. Дијете је потом преузео надлежни центар за социјални рад.

Мотив убиства још није познат, али је полиција саопштила да је мушкарац у посљедње вријеме показивао знакове психичке нестабилности.

Жена, лисице

Свијет

Бизарна провала: Српкиња ушла у туђи стан, јела, туширала се и пресвукла

Подсјетимо, њих двоје су у браку били 15 година.

Према информацијама "Аваза", Узуновић је из мјеста Халиновићи код Какња, а она из села Мијаковићи, такође код Какња. Ту су одрасли, а онда су отишли у Словенију.

Узуновић раније није био склон ексцесима.

Наводно, претраживала се и ријека Драва, под сумњом да је починио самоубиство и да се његово тијело налази ту.

Ипак, испоставило се да је жив и да није починио самоубиство.

Саобраћајна несрећа Зеница

Хроника

Аутомобил завршио на крову и слупао паркирана возила: Има повријеђених

Амир, Зијада и малољетни син су живјели у стамбеној згради у Вухреду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

Убиство

Амир Узуновић

хапшење

Коментари (1)

Прочитајте више

Људи присуствују протесту у оквиру кампање коју предводе млади, а која захтијева реформе у образовању, у Бенгалуруу у Индији, у понедјељак, 20. јула 2026. године.

Свијет

Индија: Хиљаде демонстраната на улицама, траже оставку министра просвјете

9 ч

0
Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедељак, 20. јула 2026. године.

Свијет

Нови британски премијер одмах позвао Трампа: Познато о чему су разговарали

10 ч

0
Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

Србија

Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

10 ч

0
Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

Регион

Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

10 ч

0

Више из рубрике

Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

Регион

Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

10 ч

0
Мали Лошињ невријеме

Регион

Метеоролошки феномен погодио град у комшилуку: „Људи су бјежали, настала је паника“

11 ч

0
Графит "Србе на врбе" уклоњен, Тужилаштво формирало предмет

Регион

Графит "Србе на врбе" уклоњен, Тужилаштво формирало предмет

14 ч

0
Ријека Сава

Регион

У Сави нестала три мушкарца

14 ч

1

  • Најновије

08

13

Стиже катаклизма: Спремите се за олују, град и невријеме!

08

13

Донлад Трамп увео царине од 50 одсто на робу из Канаде

08

07

Хороскоп за 21. јул: Шкорпијама стиже новац, а Рибама рјешење кризе

08

06

Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима

07

59

Хаос у Њемачкој: Понуда станова драстично пала, а кирије су отишле у небо

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима