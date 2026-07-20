У Сави нестала три мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској је у току потрага за тројицом страних држављана који су нестали у ријеци Сави на подручју општине Ругвица, недалеко од Загреба.
Према доступним информацијама, они су ушли у ријеку јуче око 16.00 часова код мјеста Окуншћак.
У потрази учествују ватрогасци из Ругвице, заједно с надлежним службама, а из Добровољног ватрогасног друштва /ДВД/ позвали су грађане да помогну ако имају било какве корисне информације.
- Молимо све грађане који су их видјели или имају било какву информацију која би могла помоћи у потрази да нам се јаве на број или обавијесте полицију на 192, Центар 112. Свака информација може бити од велике помоћи - поручили су из ДВД-а Ругвица, преноси Срна.
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