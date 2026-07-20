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У Сави нестала три мушкарца

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 17:34

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Ријека Сава
Фото: Pixabay/GoranH

У Хрватској је у току потрага за тројицом страних држављана који су нестали у ријеци Сави на подручју општине Ругвица, недалеко од Загреба.

Према доступним информацијама, они су ушли у ријеку јуче око 16.00 часова код мјеста Окуншћак.

У потрази учествују ватрогасци из Ругвице, заједно с надлежним службама, а из Добровољног ватрогасног друштва /ДВД/ позвали су грађане да помогну ако имају било какве корисне информације.

- Молимо све грађане који су их видјели или имају било какву информацију која би могла помоћи у потрази да нам се јаве на број или обавијесте полицију на 192, Центар 112. Свака информација може бити од велике помоћи - поручили су из ДВД-а Ругвица, преноси Срна.

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Таг :

Ријека Сава

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