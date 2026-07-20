Плата 3.600 евра и плаћена кирија: Хитно се траже радници на хрватском острву

Аутор:АТВ редакција
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На оствру Вис у Хрватској оторени су конкурси који поред добре зараде укључују и помоћ око трошкова становања, што и није честа прилика.
Јавна установа Геопарк Вишки архипелаг расписала је конкурс за извршног директора или директорку УНЕСКО Глобал Геопарка Вишки архипелаг, са сједиштем у Комижи. Мандат траје четири године, уз пробни рад од шест мјесеци, преноси Слободна Далмација.
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За ову позицију предвиђена је бруто плата од 3.600 евра мјесечно, као и субвенција за трошкове становања у износу од 400 евра мјесечно.
Како наводе из Геопарка, у потрази су за одговорном, проактивном и мотивисаном особом која ће руководити радом установе, управљати тимом и пројектима, развијати нова партнерства и изворе финансирања, као и додатно унаприједити положај Вишког архипелага у УНЕСЦО-овој свјетској мрежи геопаркова. Циљ је повезивање геолошке, природне и културне баштине са локалном заједницом, уз подстицање одрживог развоја, образовања, привреде и туризма.
Поред тога, запослење нуди и Наутички центар Комижа, који је расписао конкурс за кућног мајстора или мајсторицу.
Опис посла обухвата одржавање објеката, јавних површина и опреме, извођење мањих грађевинских, браварских и столарских радова, одржавање зелених површина, постављање и поправку опреме, помоћ у организацији догађаја, као и интервенције након невремена и других ванредних ситуација.
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За ову позицију предвиђена је бруто плата од 2.100 евра. Од кандидата се очекује да имају најмање ПКВ квалификацију, годину дана искуства на сличним пословима, возачку дозволу Б категорије, потврду да нису осуђивани и општу здравствену способност.
Пријаве за овај конкурс отворене су до 21. јула, па је заинтересованима остало још свега неколико дана да се пријаве.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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