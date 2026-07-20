Logo

Сутра прави временски ролеркостер, ево шта нас очекује

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 14:51

Коментари:

0
Киша
Фото: АТВ

Сутра се у Републици Српској и ФБиХ у првом дијелу дана очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и пријатно топло, а послије подне нестабилно са падавинама.

"На југу ће бити сунчано и врло топло. Послије подне и увече очекује се нестабилно вријеме уз кишу и пљускове са грмљавином који ће се ширити од запада ка истоку и сјеверу. Понегдје су могуће и локалне непогоде уз јаче пљускове, јак вјетар, као и појава града. На југу остаје углавном суво, а пљускови су могући тек у ноћи с уторка на сриједу", саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Срећна жена

Занимљивости

Судбински преокрет од првог августа: За три знака почиње лудачка срећа

Додају да ће дувати слаб и промјенљив вјетар, увече умјерен до јак сјеверних смјерова.

Минимална температура ваздуха од 12 до 18, на југу до 24, а дневна од 26 до 32, на југу око 35, у вишим предјелима од 21 Целзијусов степен.

Сриједа, 22. јул

Свјеже јутро биће у сриједу, а током дана биће сунчано и пријатно топло уз малу до умјерену облачност.

"Минимална температура ваздуха од 11 до 17, на југу око 20, у вишим пред‌јелима од седам. Максимална температура ваздуха од 24 до 31, у вишим пред‌јелима од 20 степени", додају они.

Четвртак, 23. јул

Први дио дана у четвртак биће претежно сунчан и топао, а послијеподне и увече очекује се наоблачење уз кишу и локалне пљускове са грмљавином.

"Понегд‌је су могуће и непогоде са градом. Минимална температура ваздуха од 10 до 15 степени, на југу до 19, а у вишим пред‌јелима од шест. Максимална температура ваздуха од 26 до 33, у вишим пред‌јелима од 22 степена", наводе они.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Киша

Вријеме

Временска прогноза

падавине

РХМЗ

Коментари (0)

Више из рубрике

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

Друштво

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

5 ч

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

8 ч

0
На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.

Друштво

Прасићи дупло јефтинији, а печење и даље луксуз: Погледајте цијене

8 ч

1
Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

Друштво

Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

9 ч

0

  • Најновије

16

29

Број жртава еболе порастао на 930

16

29

Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

16

26

Забрањена вожња електричних тротинета особама млађим од 18 година

16

23

Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

16

16

Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима