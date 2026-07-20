Сутра прави временски ролеркостер, ево шта нас очекује

Аутор:АТВ редакција
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Сутра се у Републици Српској и ФБиХ у првом дијелу дана очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и пријатно топло, а послије подне нестабилно са падавинама.
"На југу ће бити сунчано и врло топло. Послије подне и увече очекује се нестабилно вријеме уз кишу и пљускове са грмљавином који ће се ширити од запада ка истоку и сјеверу. Понегдје су могуће и локалне непогоде уз јаче пљускове, јак вјетар, као и појава града. На југу остаје углавном суво, а пљускови су могући тек у ноћи с уторка на сриједу", саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
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Додају да ће дувати слаб и промјенљив вјетар, увече умјерен до јак сјеверних смјерова.
Минимална температура ваздуха од 12 до 18, на југу до 24, а дневна од 26 до 32, на југу око 35, у вишим предјелима од 21 Целзијусов степен.
Свјеже јутро биће у сриједу, а током дана биће сунчано и пријатно топло уз малу до умјерену облачност.
"Минимална температура ваздуха од 11 до 17, на југу око 20, у вишим предјелима од седам. Максимална температура ваздуха од 24 до 31, у вишим предјелима од 20 степени", додају они.
Први дио дана у четвртак биће претежно сунчан и топао, а послијеподне и увече очекује се наоблачење уз кишу и локалне пљускове са грмљавином.
"Понегдје су могуће и непогоде са градом. Минимална температура ваздуха од 10 до 15 степени, на југу до 19, а у вишим предјелима од шест. Максимална температура ваздуха од 26 до 33, у вишим предјелима од 22 степена", наводе они.
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