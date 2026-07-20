Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

Аутор:АТВ редакција
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Према најавама метеоролога данас се очекује нестабилно вријеме уз пљускове са грмљавином очекује се данас, а локално се на истоку очекују и непогоде са градом и јаким до олујним вјетром.
Максимална температура ваздуха биће од 25 до 32 степена, на југу око 35, у вишим предјелима од 22 степена.
"Наредних дана угодније вријеме са температурама углавном до око 30, а вруће ће се задржати само у Херцеговини гдје ће максимална температура ваздуха бити до 35 степени", истичу из РХМЗ-а.
Промјенљиво облачно и нестабилно вријеме уз повремену киши и пљускове биће у уторак.
"Локално ће бити и јачих пљускова са грмљавином уз појаву града понегдје. Минимална температура ваздуха од 13 до 19 степени, на југу до 23. Максимална температура ваздуха од 25 до 31, на југу до 35, а у вишим предјелима од 21 степен", стоји у прогнози.
Свјеже јутро биће у сриједу, а током дана биће сунчано и пријатно топло уз малу до умјерену облачност.
"Минимална температура ваздуха од 11 до 17, на југу око 20, у вишим предјелима од седам. Максимална температура ваздуха од 24 до 31, у вишим предјелима од 20 степени", додају они.
Први дио дана у четвртак биће претежно сунчан и топао, а послијеподне и увече очекује се наоблачење уз кишу и локалне пљускове са грмљавином.
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"Понегдје су могуће и непогоде са градом. Минимална температура ваздуха од 10 до 15 степени, на југу до 19, а у вишим предјелима од шест. Максимална температура ваздуха од 26 до 33, у вишим предјелима од 22 степена", наводе они.
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