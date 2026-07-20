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Број жртава разорног земљотреса у Венецуели порастао на 5.208

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 08:26

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Земљотрес Венецуела
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Предсједник Народне скупштине Венецуеле, Хорхе Родригез, рекао је да је број жртава разорног земљотреса у тој земљи порастао на 5.208.

Према дневном извјештају Владе, који је Родригез објавио на друштвеним мрежама, 16.740 људи је повријеђено, а 17.907 остало без крова над главом.

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Укупно 190 зграда је потпуно уништено, а 856 је претрпјело тешку штету. Тимови за потрагу и спасавање спасили су 6.462 особе, док је 39.935 људи добило медицинску помоћ.

Помоћ је пружена за 128.324 породице, 23.820 људи је смјештено у 107 привремених склоништа, а 10.964,97 метричких тона хране је дистрибуирано погођенима.

Два потреса, магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодила су се 24. јуна у размаку од око 40 секунди.

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Њихови епицентри су били међусобно удаљени око 10 километара у држави Јаракуј. Након земљотреса услиједило је 1.388 накнадних потреса.

(Срна)

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