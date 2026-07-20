Брод који је превозио туристе са Балкана се преврнуо у Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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Брод који је превозио шест туриста из Румуније преврнуо се у морском подручју Потоса, на Тасосу.
Лучка управа Тасоса је обавијештена о инциденту и пловило закупца, као и једрилица под турском заставом "КОЗМОС", изашли су на лице мјеста, лоцирали преврнуто пловило и покупили његове путнике.
Туристи су одведени на обалу и они су на срећу у добром здравственом стању.
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Брод је безбједно одвучен до луке Лименарија.
Није примјећено загађење мора током инцидента, док прелиминарну истрагу спроводи Прво лучко одјељење Тасоса Централне лучке управе Кавале.
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