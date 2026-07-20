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Брод који је превозио туристе са Балкана се преврнуо у Грчкој

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:34

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брод тоне насукао се
Фото: Pexel/ Pok Rie

Брод који је превозио шест туриста из Румуније преврнуо се у морском подручју Потоса, на Тасосу.

Лучка управа Тасоса је обавијештена о инциденту и пловило закупца, као и једрилица под турском заставом "КОЗМОС", изашли су на лице мјеста, лоцирали преврнуто пловило и покупили његове путнике.

Туристи су одведени на обалу и они су на срећу у добром здравственом стању.

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Брод је безбједно одвучен до луке Лименарија.

Није примјећено загађење мора током инцидента, док прелиминарну истрагу спроводи Прво лучко одјељење Тасоса Централне лучке управе Кавале.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Море

туристи

бродови

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