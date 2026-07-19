Иранци објавили снимак: Уништили смо амерички Рипер

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ирански медији објавили су снимак за који се тврди да приказује обарање америчког дрона Ем Кју-9 Рипер.
Дрон је наводно оборен јуче код обале Асалујеха у провинцији Бушер на југу Ирана, а напад је извела Морнарица Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ-Н).
Бања Лука
Лажеш чим зинеш, ти не радиш у Водоводу: Грађани изрибали Кресојевића
Иранска војска саопштила је данас да је њена противваздушна одбрана (ПВО) оборила дрон, док је раније навела и да је пресрела и уништила америчку крстарећу ракету.
Иранска државна новинска агенција ИРНА објавила је фотографију онога што је описала као оштећену беспилотну летјелицу.
Video footage published Sunday by Iranian channels claims to show the shoot down of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper yesterday off the coast of Asaluyeh in the Bushehr Province of Southern Iran, carried out by elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC-N). pic.twitter.com/5nBCuyPSDm— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026
Иранска војска је раније саопштила да су њени системи противваздушне одбране "пресрели и уништили америчку крстарећу ракету" на западу земље, као и да су оборили "непријатељску беспилотну летјелицу", преноси "Ал Џазира".
Према наводима иранских медија, америчке снаге су почетком ове године почеле да користе беспилотне летјелице ЛУКАС односно борбене беспилотне системе ниске цијене, у операцијама против Ирана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
00
02
23
22
23
09
23
02
22
39
Тренутно на програму