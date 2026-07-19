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Иранци објавили снимак: Уништили смо амерички Рипер

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 23:02

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Уништавање Рипера
Фото: Screenshot / X

Ирански медији објавили су снимак за који се тврди да приказује обарање америчког дрона Ем Кју-9 Рипер.

Дрон је наводно оборен јуче код обале Асалујеха у провинцији Бушер на југу Ирана, а напад је извела Морнарица Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ-Н).

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Иранска војска саопштила је данас да је њена противваздушна одбрана (ПВО) оборила дрон, док је раније навела и да је пресрела и уништила америчку крстарећу ракету.

Иранска државна новинска агенција ИРНА објавила је фотографију онога што је описала као оштећену беспилотну летјелицу.

Иранска војска је раније саопштила да су њени системи противваздушне одбране "пресрели и уништили америчку крстарећу ракету" на западу земље, као и да су оборили "непријатељску беспилотну летјелицу", преноси "Ал Џазира".

Према наводима иранских медија, америчке снаге су почетком ове године почеле да користе беспилотне летјелице ЛУКАС односно борбене беспилотне системе ниске цијене, у операцијама против Ирана.

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