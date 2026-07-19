ЕЕС утростручио вријеме чекања, путници пропуштају летове

Аутор:АТВ редакција
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Нови систем контроле граница Европске уније готово је утростручио вријеме које држављани Велике Британије проводе на пасошкој контроли, чак и након одређених побољшања, изјавио је директор аеродрома у Риму Иван Басато.
У међувремену, авио-компанија Рајанер је позвала путнике који овог љета путују у Европу да рачунају на дужа чекања, преноси Би-Би-Си.
Португалске граничне власти на аеродрому у Фару саопштиле су да нови систем уласка и изласка из ЕУ (ЕЕС) има техничке проблеме, али су истакле да би редови требало брзо да се смање.
Европска комисија навела је да су на већини аеродрома у ЕУ поремећаји ограничени и да ће наставити да пружа подршку државама чланицама у примјени система.
Нови дигитални систем ЕЕС захтијева од држављана земаља које нису чланице ЕУ, а улазе у шенгенски простор, да приликом доласка региструју отиске прстију и фотографију.
Подаци се провјеравају приликом изласка из зоне Шенгена.
Регистрација се најчешће обавља путем аутоматизованих уређаја, такозваних киоска, а у неким случајевима уз помоћ граничних службеника, на примјер за децу млађу од 12 година.
Нови поступак и опрема уводе се постепено од октобра.
Поједини европски аеродроми већ су забиљежили вишесатна чекања на пасошкој контроли, а неки путници су пријавили да су због тога пропустили летове.
Рајанер је ове недјеље оцијенио да "неуспјешно увођење ЕЕС система" изазива непотребна кашњења и дуге редове, позвавши путнике из Велике Британије да планирају додатно вријеме за путовање и буду спремни на продужено чекање.
На римском аеродрому Фјумичино, једном од најпрометнијих у Европи, путници су наводили да су због нове процедуре чекали између 45 минута и два сата.
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Главни директор за авијацију римског аеродрома Фјумичино Иван Басато рекао је да је увођење могућности регистрације отисака прстију и фотографија путем електронских излаза значајно побољшало ситуацију, али да је процедура и даље сложена.
Према његовим ријечима, вријеме потребно британским држављанима за пролазак границе повећало се са седам на око 20 минута.
"Нисмо још достигли ниво квалитета процеса какав је био пре ЕЕС система", рекао је Басато, додајући да чекања од једног или два сата 'нису прихватљива' за аеродром који се ослања на савремену технологију".
Он је оцијенио да је потребно хитно ријешити одређене проблеме у систему, посебно отклањањем непотребног понављања процедура.
Проблеме са новим системом пријавили су и путници на аеродрому у Фару у Португалу.
Шеф граничне полиције Педро Оливеира рекао је да се чекање које је раније трајало око 10 минута понекад продужи на више од 30 минута.
Оливеира је навео да су дужа чекања углавном посљедица великог броја путника из Велике Британије, али је истакао да путници не треба да буду забринути, јер се ситуација брзо побољшава.
Према његовим ријечима, технички проблеми у систему ЕЕС и даље се повремено јављају.
Због повезаности сервера широм ЕУ, квар у једној земљи може да утиче и на друге чланице.
"Понекад долази до проблема са серверима Европске уније. Некада се систем сруши у свим државама чланицама истовремено и потребно је неколико минута да се поново покрене", рекао је Оливеира.
Он је додао да су такви проблеми сада рјеђи, док су власти ангажовале додатне граничне службенике како би убрзале процедуре.
Државе чланице ЕУ могу привремено да обуставе примену ЕЕС система у ванредним околностима, али захтјеви аеродрома и авио-компанија да се то омогући унапријед током периода велике гужве за сада нису прихваћени.
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