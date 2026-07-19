Букти пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар букнуо је данас на грчком острву Саламина, ватра је стигла до кућа, а становницима је послато упозорење за евакуацију.
Путем система 112 становници области Панорама Селинија позвани су да напусте своје домове и крену ка плажи, преноси "Катимерини".
У гашењу пожара ангажовано је 90 ватрогасаца, 23 возила, два авиона и један хеликоптер.
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Из Ватрогасне службе кажу да је ватра стигла до кућа, али се око поднева ситуација чинила повољнијом, преноси Срна.
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