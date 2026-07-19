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Букти пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 13:27

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Саламина, острво у Грчкој
Фото: Sman Younas / Pexels

Велики пожар букнуо је данас на грчком острву Саламина, ватра је стигла до кућа, а становницима је послато упозорење за евакуацију.

Путем система 112 становници области Панорама Селинија позвани су да напусте своје домове и крену ка плажи, преноси "Катимерини".

У гашењу пожара ангажовано је 90 ватрогасаца, 23 возила, два авиона и један хеликоптер.

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Из Ватрогасне службе кажу да је ватра стигла до кућа, али се око поднева ситуација чинила повољнијом, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

пожар

евакуација

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