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Осму ноћ заредом: Сад извеле нападе на Иран

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:12

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Војни авион
Фото: Pixabay

Сједињене Америчке Државе су, по наређењу председника Доналда Трампа, осму ноћ заредом изводиле нападе на Иран, саопштила је Централна команда САД.

У оквиру тих напада, САД су посебно гађале снаге Иранске револуционарне гарде које су, како се вјерује, у петак извеле напад на војну базу у Јордану у којем је погинуло најмање двоје америчких војника, саопштио је Пентагон, преноси Си-Би-Ес Њуз.

Још један припадник америчких снага води се као нестао након иранског напада, док је више америчких војника рањено.

Војска САД

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Амерички војници погинули у иранском нападу на базу у Јордану

САД су такође погодиле иранске војне објекте за обалско осматрање и противваздушну одбрану, поморске капацитете, као и складишта ракета и дронова, с циљем слабљења иранских војних капацитета, саопштила је Централна команда и потврдила да су напади окончани око 23.30 часова по локалном времену.

Раније у суботу, ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи изјавио је у суботу да је "потпис предсједника Трампа потпуно безвриједан и лишен кредибилитета" и упозорио САД на посљедице уколико наставе са нападима.

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