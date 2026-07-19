Осму ноћ заредом: Сад извеле нападе на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе су, по наређењу председника Доналда Трампа, осму ноћ заредом изводиле нападе на Иран, саопштила је Централна команда САД.
У оквиру тих напада, САД су посебно гађале снаге Иранске револуционарне гарде које су, како се вјерује, у петак извеле напад на војну базу у Јордану у којем је погинуло најмање двоје америчких војника, саопштио је Пентагон, преноси Си-Би-Ес Њуз.
Још један припадник америчких снага води се као нестао након иранског напада, док је више америчких војника рањено.
Свијет
Амерички војници погинули у иранском нападу на базу у Јордану
САД су такође погодиле иранске војне објекте за обалско осматрање и противваздушну одбрану, поморске капацитете, као и складишта ракета и дронова, с циљем слабљења иранских војних капацитета, саопштила је Централна команда и потврдила да су напади окончани око 23.30 часова по локалном времену.
Раније у суботу, ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи изјавио је у суботу да је "потпис предсједника Трампа потпуно безвриједан и лишен кредибилитета" и упозорио САД на посљедице уколико наставе са нападима.
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