Гдје је данас мали Милија због којег су плакали сви Срби

Аутор:АТВ редакција
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Прича о дјечаку из околине Мионице на чија је нејака плећа пала цијела кућа, штала, домаћинство, брига о млађој сестри и тешко болесном оцу гледала се у сузама.
"Мука ме натјерала", говорио је прије скоро 17 година управо мали Милија који је силом прилика постао домаћин куће и глава породице, не зато што је тако хтио него што је морао не би ли сачувао своје најмилије и кров над главом.
Милија Јелић, тада тек дјечачић, на чија се нејака плећа сручило све, данас је снажан, здрав и наочит момак који се у међувремену и оженио и постао отац.
Од суза сваке мајке у Србији, која је гледала како се мали Милија мучи али и не предаје, потекле су сузе радоснице јер је нејако дијете израсло у часног човјека и поштеног домаћина.
Од тренутка када му се отац тешко разболио, све је пало на малог домаћина и још мању домаћицу, сестрицу Милицу, који су радили све само да им се огњиште не угаси а кућа не остане пуста јер отац због болести није могао ништа, ни дјеци својој да помогне, преноси "РТС".
Милија је сам музао, косио, копао, орао, сијао, садио, гледао краву и понеко прасе и бринуо се о болесном оцу и млађој сестри - нејаки дјечачић снажнији умом и наумом од многих одраслих мушкараца јер је било важно само једно - преживјети.
Мајка их је напустила кад је мала Милица имала само 6 година и није се вратила па је Милица осим школе и штале морала да преузме и стари смедеревац у трошној кући.
Да Милијина мука буде још већа, и до школе је ваљало пјешачити по 4 километра у једном смјеру. И опет је стизао све па да се понекад, како је још као дијете 2009. испричао Бранку Станковићу у Квадратури круга, и поигра са другарима.
Међутим, видјевши њихове муке, добри људи одасвуд ријешили су да дјеци среде кућу, а малом Милији набаве нови трактор. Мало по мало, Милија је од малог израстао у правог великог домаћина - одшколовао се, запослио али остао у својој кући, на свом имању, и послије четири године забављања са својом дјевојком - оженио се!
Невјероватна животна прича дјечака који је недаће побиједио надљудском снагом.
Милија и његова супруга данас имају двије кћеркице.
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