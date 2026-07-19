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Гдје је данас мали Милија због којег су плакали сви Срби

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 15:37

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Милија Јелић
Фото: Screenshot / YouTube

Прича о дјечаку из околине Мионице на чија је нејака плећа пала цијела кућа, штала, домаћинство, брига о млађој сестри и тешко болесном оцу гледала се у сузама.

"Мука ме натјерала", говорио је прије скоро 17 година управо мали Милија који је силом прилика постао домаћин куће и глава породице, не зато што је тако хтио него што је морао не би ли сачувао своје најмилије и кров над главом.

Милија Јелић, тада тек дјечачић, на чија се нејака плећа сручило све, данас је снажан, здрав и наочит момак који се у међувремену и оженио и постао отац.

Од суза сваке мајке у Србији, која је гледала како се мали Милија мучи али и не предаје, потекле су сузе радоснице јер је нејако дијете израсло у часног човјека и поштеног домаћина.

Од тренутка када му се отац тешко разболио, све је пало на малог домаћина и још мању домаћицу, сестрицу Милицу, који су радили све само да им се огњиште не угаси а кућа не остане пуста јер отац због болести није могао ништа, ни дјеци својој да помогне, преноси "РТС".

Мајка их оставила још као мале

Милија је сам музао, косио, копао, орао, сијао, садио, гледао краву и понеко прасе и бринуо се о болесном оцу и млађој сестри - нејаки дјечачић снажнији умом и наумом од многих одраслих мушкараца јер је било важно само једно - преживјети.

Мајка их је напустила кад је мала Милица имала само 6 година и није се вратила па је Милица осим школе и штале морала да преузме и стари смедеревац у трошној кући.

Да Милијина мука буде још већа, и до школе је ваљало пјешачити по 4 километра у једном смјеру. И опет је стизао све па да се понекад, како је још као дијете 2009. испричао Бранку Станковићу у Квадратури круга, и поигра са другарима.

Међутим, видјевши њихове муке, добри људи одасвуд ријешили су да дјеци среде кућу, а малом Милији набаве нови трактор. Мало по мало, Милија је од малог израстао у правог великог домаћина - одшколовао се, запослио али остао у својој кући, на свом имању, и послије четири године забављања са својом дјевојком - оженио се!

Невјероватна животна прича дјечака који је недаће побиједио надљудском снагом.

Милија и његова супруга данас имају двије кћеркице.

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Тагови :

Милија Јелић

Мали Милија

Србија

животне приче

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