Објављена мапа: Бањалука у жутом, ево шта то значи

Аутор:АТВ редакција
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Након што је јуче послијеподне олујно невријеме погодило добар дио централне и источне Босне, данас послијеподне "акција" се сели на сјевер и сјевероисток Босне, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Данас послијеподне и вечерас, усљед јачег развоја облачности у дијеловима сјеверозападне, централне, источне, а углавном на сјеверу и сјевероистоку Босне, очекују се локално киша и пљускови са грмљавином.
"Јужније, у Херцеговини, и данас без падавина уз претежно сунчано и вруће вријеме. На сјеверу и сјевероистоку Босне биће услова послијеподне и увече за локално јаче невријеме уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак до олујан вјетар", наводи БХметео.
Што се тиче температуре, и данас још један врућ и спаран дан. Спарина ће бити највише изражена на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку Босне гдје ће бити највише влаге. Дневна температура 29 до 34, на југу до 39 степени.
Вечерас и у ноћи на понедјељак са сјевера продор хладног фронта и долазак захлађења. Уз продор хладног фронта, пролазно у већем дијелу Босне појачан сјеверац уз понегдје мало кише.
Од сутра свјежије у Босни, док ће Херцеговина на конкретније освјежење чекати до уторка увече, када ће и ту, продором хладнијег ваздуха и сјеверца уз падавине, захладити.
Према прогнози РХМЗ, у Бањалуци данас промјењиво облачно са сунчаним периодима и нестабилно, повремено са кишом или пљусковима са грмљавином.
Пљускови ће бити чешћи послијеподне и увече, када су у широј регији града могуће и непогоде са градом и јаким вјетром.
Вјетар слаб до умјерен западни, увече у зонама пљускова повремено јак. Максимална температура ваздуха до 33 степена.
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