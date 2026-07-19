Logo

Објављена мапа: Бањалука у жутом, ево шта то значи

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 14:07

Коментари:

0
Објављена мапа: Бањалука у жутом, ево шта то значи
Фото: АТВ

Након што је јуче послијеподне олујно невријеме погодило добар дио централне и источне Босне, данас послијеподне "акција" се сели на сјевер и сјевероисток Босне, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

Данас послијеподне и вечерас, усљед јачег развоја облачности у дијеловима сјеверозападне, централне, источне, а углавном на сјеверу и сјевероистоку Босне, очекују се локално киша и пљускови са грмљавином.

"Јужније, у Херцеговини, и данас без падавина уз претежно сунчано и вруће вријеме. На сјеверу и сјевероистоку Босне биће услова послијеподне и увече за локално јаче невријеме уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак до олујан вјетар", наводи БХметео.

Што се тиче температуре, и данас још један врућ и спаран дан. Спарина ће бити највише изражена на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку Босне гд‌је ће бити највише влаге. Дневна температура 29 до 34, на југу до 39 степени.

Вечерас и у ноћи на понед‌јељак са сјевера продор хладног фронта и долазак захлађења. Уз продор хладног фронта, пролазно у већем дијелу Босне појачан сјеверац уз понегд‌је мало кише.

Од сутра свјежије у Босни, док ће Херцеговина на конкретније освјежење чекати до уторка увече, када ће и ту, продором хладнијег ваздуха и сјеверца уз падавине, захладити.

Према прогнози РХМЗ, у Бањалуци данас промјењиво облачно са сунчаним периодима и нестабилно, повремено са кишом или пљусковима са грмљавином.

Пљускови ће бити чешћи послијеподне и увече, када су у широј регији града могуће и непогоде са градом и јаким вјетром.

Вјетар слаб до умјерен западни, увече у зонама пљускова повремено јак. Максимална температура ваздуха до 33 степена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)

Више из рубрике

Вријеме

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево како вријеме доноси недјеља

11 ч

0
свијеће паљење свијећа црква

Друштво

Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

11 ч

0
Лед на планини Влашић

Друштво

Невријеме протутњало дијеловима БиХ: Лед уништавао баште, киша потапала улице

23 ч

0
Запошљавање потомака погинулих бораца

Друштво

Велики број дјеце погинулих бораца и даље чека на запослење

1 д

8

  • Најновије

19

23

Одлазак страних судија и закон о Уставном суду БиХ - услов за именовање судија из Српске

19

19

Потресно свједочанство о страдању Багоје Ђраша

19

13

Потресна присјећања на монструозности усташа: Тјерали су нас да гледамо закланог човјека

19

06

Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

18

59

Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима