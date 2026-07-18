Велики број дјеце погинулих бораца и даље чека на запослење

Аутор:Ивана Кордић
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Више од 470 дјеце погинулих бораца Српске чека на посао. Од расписивања јавног позива посао је добило 40-оро дјеце. Да сви добију посао, требало би да се потруде у локалним заједницама.
Колико стабилан посао значи, добро зна Тања Келеман чији је отац дао живот за Републику Српску.
"Стабилан посао значи много, велике могућности, а до сад борила сам се, стално сам се борила и некако нисам одустајала да ће једног дана да се тако да кажем отвори пут. Била сам на бироу дуго времена, али сам се трудила и борила и нисам одустајала и хвала богу дочекала да добијем посао", рекла је Тања Келеман, дијете погинулог борца.
Из Борачке организације апелују на општине и градове да се више ангажују око запошљавања дјеце погинулих бораца. Ангажманом локалних заједница није задовољан ни ресорни министар.
"До сад је било озбиљних проблема на терену, чак шта више и дојава, чињеница, података да су људи на терену односно градоначелници и локални моћници запошљавали некога ко није дијете погинулог борца, односно запошљавали су неке људе који немају приоритет, односно дјецу погинулих бораца", рекао је Мирослав Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Република Српска
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"Ево ако питате управе и локалне самоуправе Заједнице да ли у њима била власт позиција или опозиција треба да се посвети рјешавању овог питања. Посебан задатак имају институције које су на републичком нивоу јер су добили задатак од Владе Српске кроз закључак који је Влада усвојила. Лично као министар ми смо и министарство добили задатак да кординишемо запослењем. Да ли смо задовољни, нисмо ево отворено кажем иако сам министар нисам задовољан", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Колико је дјеце до сада запослено, те податке затражили смо од бројних општина и градова. У Дервенти је запослено троје, а на посао чекао још 15 дјеце погинулих бораца. У Источном Сарајеву без запослења је њих 70-80. Док у Требињу истичу да је око 40 лица из ове категорије запослено у јавним институцијама, шесторо је ангажовано у Одјељењу за борачко-инвалидску и социјалну заштиту.
"Жао ми је што то није и раније завршено. Али морамо сви да разумијемо да ту постоје и неке ограничавајуће околности попут систематизације, стручне спреме и све оно што прати овај посао када говоримо о јавној управи. ГУ Дервента је опредјељења да то буде приоритет", рекао је Игор Жунић, градоначелник Дервенте.
"Убијеђен сам да ће све колеге из свих 64 локалне заједнице испоштовати ову одлуку и убијеђен сам такође да су сви на путу подршке овој категорији, према томе, мислим да ћемо у преосталих 6 мјесеци ове године искористити да будемо посвећени овом послу", рекао је Љубиша Ћосић, предсједник Савеза општина и градова Републике Српске.
"Прикупљени су неки додатни подаци, након тога смо ми направили један допис заједно са листом и свим осталим и послали свим јавним установама и предузећима који запошљавају у овом граду. Тај процес је тренутно у току и ускоро очекујемо од свих њих повратне информације од свих тих установа и предузећа", рекао је Саша Пешикан, начелник Одјељења за борачку и социјалну заштиту града Требиња.
Одговоре и даље чекамо из више општина и градова. До закључења овог прилога, нисмо добили одговор из градова са највећим бројем становника, Бањалуке и Бијељине. Одговоре чекамо и из Пала, Невесиња и Добоја.
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