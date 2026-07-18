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У јеку сезоне одмора: На овим границама су најдужа чекања

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:55

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Појачан саобраћај на граничном прелазу Зупци, 18.07.2026.
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Велика Кладуша, Иваница, Црвени Грм, Делеуша и Зупци појачана је фреквенција путничких возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Српске.

На прелазима Костајница, Градина, Шамац, Свилај, Присика и Брчко дуго се чека на улазу у БиХ.

На граничном прелазу Градишка нема дужих задржавања на излазној и улазној рампи, али су дуге колоне возила у простору између два гранична прелаза - на излазу и улазу у Хрватску, преноси Срна.

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На осталим прелазима задржавања су за сада до 30 минута.

Из АМС напомињу да су гужве и дужа задржавања на граничним прелазима очекивани с обзиром на то да је сезона годишњих одмора.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

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Тагови :

Гранични прелаз

АМС РС

годишњи одмор

гужве на граници

Гужва на граници

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