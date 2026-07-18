Данас испаљено више од 200 противградних ракета

Аутор:АТВ редакција
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Противградна превентива Републике Српске од раних јутарњих часова испалила је око 200 противградних ракета на подручју Бањалуке, Кнежева, Козарске Дубице, Подриња, Челинца, Теслића и Тузланског кантона.
Противградна дејства почела су јутрос на подручју Бањалуке, Кнежева и Козарске Дубице, а послије подне појавили су се градоносни процеси у Подрињу, те на подручју Челинца, Теслића и Тузланског кантона, саопштено је из Противградне превентиве Српске.
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Директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић истакао је да су у сталном дежурству и да дејствују по потреби ракетама и приземним генераторима.
Он је напоменуо да се нестабилно вријеме у Републици Српској очекује и сутра, преноси Срна.
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