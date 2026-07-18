Отказани тренинзи Шпаније и Аргентине пред финале, ево и зашто

Аутор:АТВ редакција
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Виша сила пореметила је планове финалистима Свјетског првенства пред посљедњу и најважнију утакмицу читавог турнира.
Наиме, снажно невријеме и грмљавина у Њу Џерзију и Њујорку натјерали су репрезентације Аргентине и Шпаније да откажу кључне тренинге само дан уочи великог финала.
Умјесто тактичког уигравања на терену, актуелни свјетски прваци Аргентинци морали су да се задовоље радом у теретани.
Лоши временски услови убрзо су покварили планове и Шпанцима, па је и актуелни европски шампион остао ускраћен за осјећај лопте на отвореном небу пред најважнији меч турнира, преносе Независне новине.
Подсјећамо, велико финале и судар фудбалских титана на стадиону "МетЛајф“ на програму је у недјељу са почетком у 21.00 час.
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Аргентина има прилику да постане прва репрезентација још од Бразила 1962. године која је одбранила титулу свјетског првака, док Шпанија јури своју другу свјетску круну након тријумфа из 2010. године.
Посебну пажњу привлачи и дуел Лионела Месија и младог Ламина Јамала, којег је Де ла Фуенте назвао јединственим талентом, али је поручио да млади фудбалер треба да настави да се развија без додатног притиска поређења са аргентинском легендом.
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