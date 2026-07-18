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Радоњић опет поткачио Месија, у причи и Ђоковић

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 14:54

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Радоњић опет поткачио Месија, у причи и Ђоковић
Фото: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Српски фудбалер Немања Радоњић велики је фан Кристијана Роналда и никако му не прија што је Лео Меси у центру пажње, односно што је поново увео Аргентину у финале Свјетског првенства.

Овог пута се Радоњић огласио због фотографије на којој је и Новак Ђоковић, а коју многи сматрају најбољим спортским селфијем свих времена.

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На њему су велики шампиони попут најбољег тенисера свих времена, његовог пријатеља Тома Брејдија, легендарног НБА кошаркаша Кевина Дурента, а затим и фудбалера Рија Фердинанда, Родрија, Емилијана Мартинеза и Лионела Месија, преноси "Ало".

Управо је Меси "засметао" Радоњићу.

Бивши фудбалер Црвене звезде испод објаве је "таговао" Кристијана Роналда и уз његово име окачио емотикон јарца - ГОАТ на енглеском значи јарац, али и најбољи свих времена.

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Тиме је српски фудбалер покушавао да поручи како је Кристијано Роналдо већи од Лионела Месија.

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Тагови :

Немања Радоњић

Лионел Меси

Новак Ђоковић

Кристијано Роналдо

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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