Радоњић опет поткачио Месија, у причи и Ђоковић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски фудбалер Немања Радоњић велики је фан Кристијана Роналда и никако му не прија што је Лео Меси у центру пажње, односно што је поново увео Аргентину у финале Свјетског првенства.
Овог пута се Радоњић огласио због фотографије на којој је и Новак Ђоковић, а коју многи сматрају најбољим спортским селфијем свих времена.
Свијет
У коферу на улици пронађено тијело: Ужасан призор у Атини
На њему су велики шампиони попут најбољег тенисера свих времена, његовог пријатеља Тома Брејдија, легендарног НБА кошаркаша Кевина Дурента, а затим и фудбалера Рија Фердинанда, Родрија, Емилијана Мартинеза и Лионела Месија, преноси "Ало".
Управо је Меси "засметао" Радоњићу.
Бивши фудбалер Црвене звезде испод објаве је "таговао" Кристијана Роналда и уз његово име окачио емотикон јарца - ГОАТ на енглеском значи јарац, али и најбољи свих времена.
Хроника
Мирнес Рибић пронађен у гепеку: Завршена потрага за одбјеглим затвореником
Тиме је српски фудбалер покушавао да поручи како је Кристијано Роналдо већи од Лионела Месија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
8 ч0
Фудбал
18 ч0
Најновије
16
11
16
07
15
57
15
56
15
43
Тренутно на програму