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У коферу на улици пронађено тијело: Ужасан призор у Атини

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 14:48

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Полицијско возило Грчке паркирано на улици.
Фото: Pexels/Matti Karstedt

Ужасан призор у Атини - у насељу Кипсели пронађен кофер у ком је било тијело неидентификоване особе.

Кофер је у напуштеној згради пронашао један бескућник, који је одмах обавијестио полицију.

Током прегледа, полицајци су у коферу пронашли тијело за сада неидентификоване особе. Због стања у којем је тијело пронађено, засад није могуће утврдити ни пол жртве.

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Полиција је одмах блокирала шире подручје како би криминалистичке екипе обавиле увиђај и прикупиле све трагове, пишу локални медији.

Истрагу је преузела Управа за борбу против организованог криминала, а околности под којима је тијело завршило у коферу, као и идентитет жртве, за сада нису познати. Истрага је у току.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

пронађено тијело

кофери

Атина

Полиција

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