У коферу на улици пронађено тијело: Ужасан призор у Атини

Аутор:АТВ редакција
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Ужасан призор у Атини - у насељу Кипсели пронађен кофер у ком је било тијело неидентификоване особе.
Кофер је у напуштеној згради пронашао један бескућник, који је одмах обавијестио полицију.
Током прегледа, полицајци су у коферу пронашли тијело за сада неидентификоване особе. Због стања у којем је тијело пронађено, засад није могуће утврдити ни пол жртве.
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Полиција је одмах блокирала шире подручје како би криминалистичке екипе обавиле увиђај и прикупиле све трагове, пишу локални медији.
Истрагу је преузела Управа за борбу против организованог криминала, а околности под којима је тијело завршило у коферу, као и идентитет жртве, за сада нису познати. Истрага је у току.
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