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Тешка несрећа на ауто-путу, једна особа погинула

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:58

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

На ауто-путу у Хрватској догодила се тешка несрећа у којој је живот изгубила једна особа.

Према информацијама из полиције, несрећа се догодила око 9:10 сати на дионици ауто-пута између 18. и 19. километра код Десинца, у смјеру Загреба.

У судару су учествовала два путничка аутомобила, а због несреће је на тој дионици саобраћај био отежан, пише Дневник.хр.

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На мјесто догађаја изашле су надлежне службе, а полицијски службеници обавили су увиђај како би утврдили све околности које су довеле до трагедије.

Више информација о узроцима несреће и идентитету страдале особе бит ће познато након завршетка полицијске истраге.

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Ауто-пут

погинули

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