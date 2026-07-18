Тешка несрећа на ауто-путу, једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
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На ауто-путу у Хрватској догодила се тешка несрећа у којој је живот изгубила једна особа.
Према информацијама из полиције, несрећа се догодила око 9:10 сати на дионици ауто-пута између 18. и 19. километра код Десинца, у смјеру Загреба.
У судару су учествовала два путничка аутомобила, а због несреће је на тој дионици саобраћај био отежан, пише Дневник.хр.
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На мјесто догађаја изашле су надлежне службе, а полицијски службеници обавили су увиђај како би утврдили све околности које су довеле до трагедије.
Више информација о узроцима несреће и идентитету страдале особе бит ће познато након завршетка полицијске истраге.
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